AB, Ukrayna’ya kredi koşullarını sıkılaştırabilir
AB, Ukrayna’ya kredi koşullarını sıkılaştırabilir
Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya kredi koşullarını sıkılaştırmayı değerlendirdiği belirtildi. 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T09:14+0300
2026-04-29T09:14+0300
2026-04-29T09:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
avrupa birliği
avrupa komisyonu
ab
kredi
katma değer vergisi (kdv)
Batı medyası, kaynaklara dayandırdığı haberinde Brüksel'in, Kiev'in 90 milyar euroluk krediyi alabilmesi için gereken şartları sıkılaştırabileceğini yazdı.Haberde, koşulların sıkılaştırılması sonucu, ödemelerin bir kısmının iş dünyası için popüler olmayan vergi değişikliklerinin getirilmesine bağlı olacağı ifade edildi.Kaynaklar, Ukrayna’da imtiyaz sistemi kapsamında faaliyet gösteren ve yıllık geliri 4 milyon grivnayı (TL ile aynı) aşan şirketler için yüzde 20 oranında katma değer vergisi (KDV) uygulaması getirilebileceğini bildirdi.Avrupa Komisyonu tarafından görüşülen plan, bu yıl için planlanan 8 milyar 400 milyon euroluk makro-finansal yardımı etkileyebilir.Kaynaklar, bu çabaların Ukrayna'nın IMF'yi, 8 milyar euroluk yardımı alabilmek için benzer şartların getirilmesini ertelemesi konusunda ikna etme çabalarına denk geldiğine dikkat çekti. IMF’nin ayrıca Ukrayna’nın Haziran ayına kadar, yurt dışından gelen kargolara KDV uygulaması dahil başka tedbirler de alması konusunda ısrar etti bildirildi.Geçtiğimiz hafta, AB ülkeleri Ukrayna'ya 90 milyar euroluk bir kredi onaylamıştı. Bu fonun, ülkedeki yolsuzlukla mücadele için “sıkı koşullara” bağlı olacağı sözü verilmişti.
ukrayna
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
ukrayna, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ab, kredi, katma değer vergisi (kdv)
ukrayna, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ab, kredi, katma değer vergisi (kdv)
AB, Ukrayna’ya kredi koşullarını sıkılaştırabilir
09:14 29.04.2026 (güncellendi: 09:19 29.04.2026)
Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya kredi koşullarını sıkılaştırmayı değerlendirdiği belirtildi.
Batı medyası, kaynaklara dayandırdığı haberinde Brüksel'in, Kiev'in 90 milyar euroluk krediyi alabilmesi için gereken şartları sıkılaştırabileceğini yazdı.
Haberde, koşulların sıkılaştırılması sonucu, ödemelerin bir kısmının iş dünyası için popüler olmayan vergi değişikliklerinin getirilmesine bağlı olacağı ifade edildi.
Kaynaklar, Ukrayna’da imtiyaz sistemi kapsamında faaliyet gösteren ve yıllık geliri 4 milyon grivnayı (TL ile aynı) aşan şirketler için yüzde 20 oranında katma değer vergisi (KDV) uygulaması getirilebileceğini bildirdi.
Avrupa Komisyonu tarafından görüşülen plan, bu yıl için planlanan 8 milyar 400 milyon euroluk makro-finansal yardımı etkileyebilir.
Kaynaklar, bu çabaların Ukrayna'nın IMF'yi, 8 milyar euroluk yardımı alabilmek için benzer şartların getirilmesini ertelemesi konusunda ikna etme çabalarına denk geldiğine dikkat çekti. IMF’nin ayrıca Ukrayna’nın Haziran ayına kadar, yurt dışından gelen kargolara KDV uygulaması dahil başka tedbirler de alması konusunda ısrar etti bildirildi.
Geçtiğimiz hafta, AB ülkeleri Ukrayna'ya 90 milyar euroluk bir kredi onaylamıştı. Bu fonun, ülkedeki yolsuzlukla mücadele için “sıkı koşullara” bağlı olacağı sözü verilmişti.