Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8.1'e geriledi
Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8.1'e geriledi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu. 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T11:42+0300
2026-04-29T11:42+0300
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 96 bin azalarak 2 milyon 873 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 0,3 puan azalışla yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,1 puan arttı.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda yüzde 20,4 olarak hesaplandı.TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta aylık bazda 226 bin kişi artarak, 32 milyon 425 bin kişi oldu.Türkiye genelinde mart ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, işsiz, i̇şsizlik, işsizlik maaşı
Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8.1'e geriledi
Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 96 bin azalarak 2 milyon 873 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 0,3 puan azalışla yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,1 puan arttı.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda yüzde 20,4 olarak hesaplandı.
TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.
Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta aylık bazda 226 bin kişi artarak, 32 milyon 425 bin kişi oldu.
Türkiye genelinde mart ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
15 ve daha yukarı yaştakiler
Toplam
Erkek
Kadın
Nüfus (bin kişi)
66.798
33.025
33.773
İş gücü (bin kişi)
35.298
23.386
11.912
İstihdam (bin kişi)
32.425
21.792
10.633
İşsiz (bin kişi)
2.873
1.593
1.280
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)
31.500
9.639
21.861
İş gücüne katılma oranı (yüzde)
52,8
70,8
35,3
İstihdam oranı (yüzde)
48,5
66
31,5
İşsizlik oranı (yüzde)
8,1
6,8
10,7
Genç nüfustaişsizlikoranı (15-24 yaş)
15,3
12,8
20,4