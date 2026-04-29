Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8.1'e geriledi
Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu. 29.04.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 96 bin azalarak 2 milyon 873 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 0,3 puan azalışla yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,1 puan arttı.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda yüzde 20,4 olarak hesaplandı.
TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.
Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta aylık bazda 226 bin kişi artarak, 32 milyon 425 bin kişi oldu.
Türkiye genelinde mart ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus (bin kişi)

66.798

33.025

33.773

İş gücü (bin kişi)

35.298

23.386

11.912

İstihdam (bin kişi)

32.425

21.792

10.633

İşsiz (bin kişi)

2.873

1.593

1.280

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

31.500

9.639

21.861

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

52,8

70,8

35,3

İstihdam oranı (yüzde)

48,5

66

31,5

İşsizlik oranı (yüzde)

8,1

6,8

10,7

Genç nüfustaişsizlikoranı (15-24 yaş)

15,3

12,8

20,4

