Trump: Putin ile Ukrayna ve İran üzerine çok iyi bir görüşme yaptık
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptıkları telefon görüşmesiyle ilgili 'çok iyi bir görüşme' yorumunu yaparak, görüşmenin Ukrayna ve İran... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
Trump: Putin ile Ukrayna ve İran üzerine çok iyi bir görüşme yaptık
23:05 29.04.2026 (güncellendi: 23:15 29.04.2026)
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptıkları telefon görüşmesiyle ilgili 'çok iyi bir görüşme' yorumunu yaparak, görüşmenin Ukrayna ve İran üzerine olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile günün erken saatlerinde iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini; Ukrayna ve İran konularını ele aldıklarını söyledi.
Görüşmeye dair soruları yanıtlayan Trump, gazetecilere verdiği demeçte, "Bugün (Putin ile) konuştum... Ukrayna hakkında konuştum ve biraz da İran hakkında konuştum" ifadelerini kullandı.
''Birazcık ateşkes' önerdim'
Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna çatışmasıyla işgili "birazcık ateşkes" önerdiğini söyleyen Trump "Birazcık ateşkes önerdim ve bence o [Putin] bunu yapabilir. Bununla ilgili bir şeyler ilan edebilir" dedi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, iki liderin telefon görüşmesine dair yaptığı değerlendirmede Putin'in Trump'ı bir Zafer Bayramı ateşkesi ilan etmeye hazır olduğu konusunda bilgilendirdiğini söylemişti.
ABD Başkanı Trump, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki çatışmada bir çözüm görmek istediğine inandığını söyledi.
Bir çözüm görmek istediğini düşünüyorum.
Putin ile İran'ın uranyum zenginleştirmesi konusunu görüştüğünü söyleyen ABD Başkanı Rusya'nın bu sürece dahil olmak istediğini ekledi.
Trump gazetecilere "Eğer bunu elde etmemize yardımcı olabilirse İran'ın uranyum zenginleştirme süreciyle ilgilenmek istediğini söyledi" yorumunda bulundu.
'Kral Charles ile Ukrayna konusunda bazı anlaşmazlıklarımız var'
Trump kendisinin ve İngiltere Kralı III. Charles'ın Ukrayna'daki duruma farklı baktıklarını söyledi.
Trump, "Ukrayna konusunda bazı anlaşmazlıklarımız var" dedi.
İran ve Ukrayna çatışmalarının muhtemelen yaklaşık aynı zamanlarda karara bağlanacağını ifade eden Trump, "Hangi savaş önce biter? Bilmiyorum, belki benzer bir takvim üzerindedirler" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı basına açıklamasında Putin ile yaptığı görüşmenin ana başlıkları dışında farklı konulara da değindi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hem OPEC hem de OPEC+'dan ayrılma kararını "harika" olarak nitelendiren Trump, konuyla ilgili şunları söyledi:
Bence bu harika. Bunun nihayetinde benzin fiyatlarını düşürmek, petrolü düşürmek, her şeyi düşürmek için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben iyiyim. OPEC'te bazı sorunlar yaşıyorlar.
Salı günü BAE devlet haber ajansı WAM, ülkenin 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere OPEC ve OPEC+'dan ayrılacağını duyurmuştu.
Daha sonra BAE Dışişleri Bakanlığı İletişim Direktörü Afra Mahash Al Hameli, bu kararın uzun vadeli ekonomik vizyonuna dayanan egemen ve stratejik bir seçim olduğunu; ülkenin ortaklarıyla yakın çalışmaya, çok taraflı iş birliğini güçlendirmeye ve OPEC'ten çekilmesinin ardından piyasalara katkıda bulunmaya devam edeceğini söylemişti.
'ABD yakın gelecekte UFO'larla ilgili materyalleri yayınlayacak'
ABD Başkanı Donald Trump UFO'larla ilgili dosyaların yakında yayınlanacağını söyleyerek "Yakın gelecekte elimizden geldiğince çok dosyayı yayınlayacağımızı düşünüyorum" dedi.