Kremlin duyurdu: Putin ve Trump telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump ile yaklaşık 1 buçuk saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Ukrayna çatışmasında Zafer Günü... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T21:34+0300

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 1.5 saati aşan bir telefon görümesi yaptığını açıkladı.Uşakov, görüşmeyle ilgili gazetecilere verdiği demeçte, "Trump'ın isteği üzerine Vladimir Putin, birliklerimizin stratejik inisiyatifi elinde tuttuğu ve düşmanın mevzilerini geri püskürttüğü temas hattındaki mevcut durumu anlattı" dedi.Putin, ABD Başkanı’nın Moskova'nın son dönemdeki Paskalya ateşkesiyle ilgili olumlu görüşlerini dile getirmesinin ardından, yaklaşan Zafer Günü kutlamaları sırasında Rusya'nın bir ateşkes ilan etmeye hazır olduğu konusunda Trump’ı bilgilendirdi.İki liderin İran ve Ukrayna çevresindeki durumu ele aldığı görüşmeden ayrıntılar şöyle:

