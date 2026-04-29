Kremlin duyurdu: Putin ve Trump telefonda görüştü
20:35 29.04.2026 (güncellendi: 21:34 29.04.2026)
15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında tarihi bir yüz yüze görüşme gerçekleşti.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump ile yaklaşık 1 buçuk saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Ukrayna çatışmasında Zafer Günü kutlamaları sırasında bir ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 1.5 saati aşan bir telefon görümesi yaptığını açıkladı.
Uşakov, görüşmeyle ilgili gazetecilere verdiği demeçte, "Trump'ın isteği üzerine Vladimir Putin, birliklerimizin stratejik inisiyatifi elinde tuttuğu ve düşmanın mevzilerini geri püskürttüğü temas hattındaki mevcut durumu anlattı" dedi.
Putin, ABD Başkanı’nın Moskova'nın son dönemdeki Paskalya ateşkesiyle ilgili olumlu görüşlerini dile getirmesinin ardından, yaklaşan Zafer Günü kutlamaları sırasında Rusya'nın bir ateşkes ilan etmeye hazır olduğu konusunda Trump’ı bilgilendirdi.
İki liderin İran ve Ukrayna çevresindeki durumu ele aldığı görüşmeden ayrıntılar şöyle:
Trump, İran çevresindeki askeri çatışmanın sona eren aşamasına ilişkin değerlendirmesini paylaştı
Putin, İran ile yapılan ateşkesin uzatılmasını doğru bulduğunu aktardı
Moskova, ABD'nin İran'a yönelik olası bir kara operasyonunu tehlikeli olarak görüyor
Rusya; İran, Körfez ülkeleri, İsrail ve ABD ile aktif temaslarını sürdürecek
Trump, Ukrayna çatışmasını sona erdirecek bir anlaşmanın halihazırda yakın olduğuna inanıyor
Trump’ın güvenilir danışmanları hem Moskova hem de Kiev ile temas halinde kalacak
Trump, Ukrayna'daki çatışmaların hızlı bir şekilde sona erdirilmesinin önemini vurguladı
Putin ve Trump, Zelenskiy yönetimindeki Kiev rejiminin davranışına ilişkin benzer değerlendirmelerde bulundu; başka bir deyişle iki lider çatışmayı uzatmayı amaçlayan bir rota izlendiği konusunda hemfikir kaldı
Putin, Trump’a Kiev’in terör yöntemlerine başvurduğunu söyledi
Putin, Trump’a özel askeri operasyonun hedeflerine her halükarda ulaşılacağını, Rus kuvvetlerinin insiyatifi elinde bulundurduğunu ve düşman mevzilerine baskı yaptığını bildirdi
Trump, Rusya tarafından yakın zamanda ilan edilen Paskalya ateşkesini olumlu olarak değerlendirdi
Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca Trump'a yönelik suikast girişimini şiddetle kınayarak kendisine destek sözlerini iletti