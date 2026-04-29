Trump, Merz'in 'İran yorumu' üzerinden Almanya'yı hedef aldı
Trump, Merz'in 'İran yorumu' üzerinden Almanya'yı hedef aldı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Merz'in ABD'ye yönelik sözleri üzerine Trump'tan yanıt geldi. Merz, ABD'nin İran savaşını sonlandırmak için bir stratejisinin olmadığını... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T10:33+0300
2026-04-29T10:33+0300
2026-04-29T10:33+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İran’ın nükleer silah sahibi olmasına yönelik tutumunu eleştirerek, Berlin yönetimine sert sözlerle yüklendi.Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merz’in İran’ın nükleer silah edinmesini sorun olarak görmediğini öne sürdü. İran’ın bu tür bir kapasiteye ulaşması halinde küresel güvenliğin ciddi risk altına gireceğini savunan Trump, “Tüm dünya rehin alınır” ifadesini kullandı. ABD Başkanı ayrıca, İran konusunda kendisinin önceki liderlerin atmadığı adımları attığını ileri sürerek, Almanya’nın mevcut durumunu eleştirdi. Trump, “Almanya’nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı” değerlendirmesinde bulundu.Merz’den ABD politikasına eleştiriÖte yandan Almanya Başbakanı Merz, 27 Nisan’da öğrencilerle gerçekleştirdiği bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’daki savaşı kısa sürede sona erdirebileceğine inanmadığını belirtmişti.Merz, İran’ın beklenenden daha güçlü olduğunu savunarak, ABD’nin müzakere sürecinde ikna edici bir strateji ortaya koyamadığını ifade etti. Washington yönetiminin İran’daki sürece plansız şekilde dahil olduğunu ileri süren Merz, bunun çatışmayı sona erdirmeyi zorlaştırdığını dile getirdi.ABD’nin İran politikasına yönelik eleştirilerini sürdüren Merz, “Bütün bir ulus İran liderliği tarafından aşağılanıyor” ifadesini kullanmıştı.
i̇ran
berlin
abd, i̇ran, berlin, friedrich merz, donald trump
abd, i̇ran, berlin, friedrich merz, donald trump
Trump, Merz'in 'İran yorumu' üzerinden Almanya'yı hedef aldı
Almanya Başbakanı Merz'in ABD'ye yönelik sözleri üzerine Trump'tan yanıt geldi. Merz, ABD'nin İran savaşını sonlandırmak için bir stratejisinin olmadığını savunmuş ve 'İran'ın Washington'u küçük düşürmekte' olduğu yorumunda bulunmuştu. Bunun üzerine Trump, Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun olarak görmediğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İran’ın nükleer silah sahibi olmasına yönelik tutumunu eleştirerek, Berlin yönetimine sert sözlerle yüklendi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merz’in İran’ın nükleer silah edinmesini sorun olarak görmediğini öne sürdü. İran’ın bu tür bir kapasiteye ulaşması halinde küresel güvenliğin ciddi risk altına gireceğini savunan Trump, “Tüm dünya rehin alınır” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca, İran konusunda kendisinin önceki liderlerin atmadığı adımları attığını ileri sürerek, Almanya’nın mevcut durumunu eleştirdi. Trump, “Almanya’nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı” değerlendirmesinde bulundu.
Merz’den ABD politikasına eleştiri
Öte yandan Almanya Başbakanı Merz, 27 Nisan’da öğrencilerle gerçekleştirdiği bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’daki savaşı kısa sürede sona erdirebileceğine inanmadığını belirtmişti.
Merz, İran’ın beklenenden daha güçlü olduğunu savunarak, ABD’nin müzakere sürecinde ikna edici bir strateji ortaya koyamadığını ifade etti. Washington yönetiminin İran’daki sürece plansız şekilde dahil olduğunu ileri süren Merz, bunun çatışmayı sona erdirmeyi zorlaştırdığını dile getirdi.
ABD’nin İran politikasına yönelik eleştirilerini sürdüren Merz, “Bütün bir ulus İran liderliği tarafından aşağılanıyor” ifadesini kullanmıştı.