Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/trump-merzin-iran-yorumu-uzerinden-almanyayi-hedef-aldi-1105357272.html
Trump, Merz'in 'İran yorumu' üzerinden Almanya'yı hedef aldı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Merz'in ABD'ye yönelik sözleri üzerine Trump'tan yanıt geldi. Merz, ABD'nin İran savaşını sonlandırmak için bir stratejisinin olmadığını... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T10:33+0300
dünya
abd
i̇ran
berlin
friedrich merz
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105356351_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5fa024ed3998ea4a41cfea3683fed441.jpg
i̇ran
berlin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105356351_43:0:954:683_1920x0_80_0_0_d056063d3bd9e016d736ea74582acc87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, berlin, friedrich merz, donald trump
10:33 29.04.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinTrump Merz
Trump Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Abone ol
Almanya Başbakanı Merz'in ABD'ye yönelik sözleri üzerine Trump'tan yanıt geldi. Merz, ABD'nin İran savaşını sonlandırmak için bir stratejisinin olmadığını savunmuş ve 'İran'ın Washington'u küçük düşürmekte' olduğu yorumunda bulunmuştu. Bunun üzerine Trump, Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun olarak görmediğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İran’ın nükleer silah sahibi olmasına yönelik tutumunu eleştirerek, Berlin yönetimine sert sözlerle yüklendi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merz’in İran’ın nükleer silah edinmesini sorun olarak görmediğini öne sürdü. İran’ın bu tür bir kapasiteye ulaşması halinde küresel güvenliğin ciddi risk altına gireceğini savunan Trump, “Tüm dünya rehin alınır” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca, İran konusunda kendisinin önceki liderlerin atmadığı adımları attığını ileri sürerek, Almanya’nın mevcut durumunu eleştirdi. Trump, “Almanya’nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı” değerlendirmesinde bulundu.

Merz’den ABD politikasına eleştiri

Öte yandan Almanya Başbakanı Merz, 27 Nisan’da öğrencilerle gerçekleştirdiği bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’daki savaşı kısa sürede sona erdirebileceğine inanmadığını belirtmişti.
Merz, İran’ın beklenenden daha güçlü olduğunu savunarak, ABD’nin müzakere sürecinde ikna edici bir strateji ortaya koyamadığını ifade etti. Washington yönetiminin İran’daki sürece plansız şekilde dahil olduğunu ileri süren Merz, bunun çatışmayı sona erdirmeyi zorlaştırdığını dile getirdi.
ABD’nin İran politikasına yönelik eleştirilerini sürdüren Merz, “Bütün bir ulus İran liderliği tarafından aşağılanıyor” ifadesini kullanmıştı.
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2026
DÜNYA
27 Nisan, 14:22

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала