Trump: İran nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyor
Trump: İran nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyor
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda İran'ın nükleer silahsızlanma sürecinde başarısız olduklarını savunarak, 'yakında... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T12:41+0300
2026-04-29T13:03+0300
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik açıklamalarında sert ifadeler kullanarak, Tahran yönetiminin nükleer silahsızlanma sürecinde başarısız olduğunu öne sürdü.Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllanmaları gerek” ifadelerini kullandı.Paylaşımda ayrıca Trump’ın siyah takım elbise ve güneş gözlüğüyle, elinde uzun namlulu silah taşıdığı bir fotoğrafa da yer verildi. Görselin üzerinde “Artık iyi adam yok” ifadesi bulunuyor.Hürmüz Boğazı gerilimiTrump’ın açıklamaları, ABD ile İran arasında artan gerilimin ardından geldi. ABD Başkanı daha önce, Pakistan’da yürütülen müzakerelerin başarısız olması sonrası Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.Bu açıklamanın ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan itibarıyla İran limanlarına giren veya çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası uygulanacağını bildirmişti.
i̇ran
hürmüz boğazı
abd, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı

Trump: İran nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyor

12:41 29.04.2026 (güncellendi: 13:03 29.04.2026)
© AA / Celal GüneşDonald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda İran'ın nükleer silahsızlanma sürecinde başarısız olduklarını savunarak, 'yakında akıllanmaları' gerektiği yorumunu yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik açıklamalarında sert ifadeler kullanarak, Tahran yönetiminin nükleer silahsızlanma sürecinde başarısız olduğunu öne sürdü.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllanmaları gerek” ifadelerini kullandı.
Paylaşımda ayrıca Trump’ın siyah takım elbise ve güneş gözlüğüyle, elinde uzun namlulu silah taşıdığı bir fotoğrafa da yer verildi. Görselin üzerinde “Artık iyi adam yok” ifadesi bulunuyor.
Hürmüz Boğazı gerilimi

Trump’ın açıklamaları, ABD ile İran arasında artan gerilimin ardından geldi. ABD Başkanı daha önce, Pakistan’da yürütülen müzakerelerin başarısız olması sonrası Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.
Bu açıklamanın ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan itibarıyla İran limanlarına giren veya çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası uygulanacağını bildirmişti.
