Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
ABD'de 250. yıl pasaportlarına Trump'ın yüzü basılıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, America250 pasaportları için yeni tasarımı tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek bu pasaportlarda, Trump’ın görüntüsü belirgin şekilde yer alacak. Detaylar haberde...
2026-04-29T12:34+0300
2026-04-29T12:42+0300
12:34 29.04.2026 (güncellendi: 12:42 29.04.2026)
© Fotoğraf : ABD Dışişleri BakanlığıABD'nin 250. yıl pasaportlarının bir kısmına Trump'ın fotoğrafı basılacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın kuruluşunun 250'nci yılı dolasıyla basılacak pasaportlar için yeni tasarımı tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek bu pasaportlarda, Trump’ın görüntüsü belirgin şekilde yer alacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan bağımsızlığının 250’nci yıl dönümünü anmak amacıyla sınırlı sayıda ABD pasaportu piyasaya sürüyor. Fox News internet sitesinin yayınladığı yeni tasarımlarda, iç kapakta ABD Başkan Donald Trump’ın görüntüsü öne çıkıyor.

‘Kurucu babalarla’ birlikte

Taslak görsellerde Trump’ın görüntüsünün, Bağımsızlık Bildirgesi metni ve Amerikan bayrağıyla çevrelendiği, ayrıca başkanın imzasının altın renginde yer aldığı görülüyor.
Bir başka sayfada ise kurucu babaların Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzalarken tasvir edildiği ünlü tablo bulunuyor.

Bu yaz piyasaya sürülecek

Bu yaz piyasaya sürülmesi planlanan pasaportların, Trump yönetiminin daha geniş kapsamlı ‘America250' kutlamalarının bir parçası olarak Temmuz ayında piyasada olacağı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Fox News’e verdiği demeçte, “ABD Temmuz ayında 250’nci yıl dönümünü kutlarken, Dışişleri Bakanlığı bu tarihi olayı anmak için özel tasarımlı sınırlı sayıda pasaport yayımlamaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.
