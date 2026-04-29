Telefonunuz 2 gün sonra kapatılabilir: Verilen süre doluyor

Yurt dışından kaçak olarak getirilen telefonların iletişime kapanmaması için verilen sürenin bitmesine 2 gün kaldı. 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T13:35+0300

Türkiye'ye yurt dışından kaçak olarak getirilen cep telefonlarının iletişime kapatılmasına yönelik verilen süre 2 gün sonra doluyor. Getirilen telefonlar Türkiye'de 120 gün kayıt altına alınmadan kullanılabiliyor ve bu sürenin sonunda eğer kayıt edilmemişse kapatılıyor. Bu nedenle 1 Ocak'tan itibaren kullananların süresi de mayısta bitiyor. 120 gün süre verilmiştiNTV'nin haberine göre, Türkiye'ye giriş yapan ve SIM Kart vasıtasıyla sinyal aldığı tespit edilen, Türkiye'ye kayıtlı olmayan IMEI'ye sahip cihazlar için verilen ocak başında verilen 120 günlük sürenin sonuna yaklaşıldı. 2 gün sonra 120 günlük süre sona erecek ve kaçak diye tabir edilen telefonlar iletişime kapatılacak.Hangi telefonlar kapatılacak? Hangi tarihler baz alınacak?Ocak 2026 tarihi itibarıyla kaçak telefon sahiplerine BTK tarafından gelen SMS tarihinin baz alınması gerekiyor. 5 Ocak 2026 tarihinde gelen SMS ile kaçak telefonun kaydettirilmesi uyarısı yapıldıysa 5 Mayıs 2026 tarihine kadar telefon iletişime açık kalabiliyor.Telefonu 1 Mayıs'ta aldığınız varsayılırsa ilk 4 aylık süreç 31 Ağustos 2025 tarihinde bitiyor. e-SIM ya da diğer SIM kart yuvasına geçiş yaptığınız da 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ikinci 4 ayı bitirmiş oluyorsunuz. Fakat bu noktadan sonra bir takvim yılı dolmuş olacağı için 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında arasında diğer yılın bir takvim yılı süresini dolduracağınızdan dolayı telefonu yine kullanabiliyorsunuz ve bu sayede 16 ay boyunca aralıksız olarak telefondan yararlanıyorsunuz.Yeni nesil telefonlarda e-SIM bulunduğu için yurt dışı telefonlar fiziki SIM'le 120 gün, e-SIM ile 120 gün daha kullanılarak 240 gün kullanım yapılabiliyor. 240 günden sonra telefon kullanıma kapatılıyor.IMEI kayıt ücreti ne kadar?Kaçak telefonlar için IMEI kayıt ücreti ise 54 bin 258 lira oldu.

