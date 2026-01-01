https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/imeisiz-telefonlarda-takvim-sifirlandi-sinyaller-kesildi-btkdan-aciklama-1102406381.html

IMEI’siz telefonlarda takvim sıfırlandı: Sinyaller kesildi, BTK’dan açıklama

IMEI'siz telefonlarda takvim sıfırlandı: Sinyaller kesildi, BTK'dan açıklama

Yurt dışından alınan ve IMEI kaydı yapılmadan kullanılan cep telefonlarında yeni takvim yılıyla birlikte kritik süreç başladı. BTK, 1 Ocak 2026 itibarıyla 4+4... 01.01.2026

Yurt dışından alınan telefonları IMEI kaydı yaptırmadan kullananlar için bir takvim yılı doldu. 1 Ocak 2026 ile birlikte, kapanmış cihazlar yeni yıl hakkı kapsamında yeniden kullanım süresine girdi. BTK, kullanım süreleri ve IMEI tercihine ilişkin yol haritasını paylaştı.4 ay + 4 ay kuralı nasıl işleyecek?NTV'nin haberine göre, Türkiye’de SIM takılarak kullanılmaya başlanan yurt dışı telefonlarda ilk 120 gün (4 ay) başlıyor. Çift SIM ya da e-SIM bulunan cihazlarda, ikinci SIM/e-SIM’e geçilerek ikinci 120 gün daha kullanılabiliyor. Böylece kayıtsız kullanımda toplam 240 gün mümkün oluyor.SMS tarihi kritik: Süre buradan başlıyorBTK uyarı SMS’inin geldiği tarih, 4 aylık sürenin başlangıcı kabul ediliyor. İlk 4 ay sonunda hat kapanıyor; diğer SIM/e-SIM’e geçildiğinde ikinci 4 ay başlıyor. İkinci sürenin sonunda cihaz iletişime kapatılıyor.Örneğin telefonu 1 Mayıs’ta alan bir kullanıcı ilk 4 ayı 31 Ağustos’ta dolduruyor. İkinci 4 ay 1 Eylül–31 Aralık arası tamamlanıyor. Takvim yılı dolduğu için 1 Ocak–31 Ağustos arasında cihaz yeniden kullanılabiliyor; toplamda 16 aya kadar kesintisiz kullanım oluşabiliyor.BTK: Yanlış IMEI beyanına 120 günBTK, e-Devlet’te IMEI-1 ve IMEI-2 beyanlarında bazı başvurularda iki IMEI’nin aynı cihaza ait olmadığını tespit etti. Bu durumda birinci IMEI kayıtlı bırakılırken, ikinci IMEI 120 gün açık tutulup ardından kapatılıyor.IMEI’niz kapanacak mı? Nasıl sorgulanır?Cihazdan *#06# tuşlayarak IMEI’leri alın, IMEI Sorgulama hizmetinden kontrol edin. “Kayıtlı” ibaresi varsa gelen SMS’i dikkate almayın. IMEI Kullanım Tercihi Bildirimi ile hangi IMEI’nin açık kalacağını seçebilirsiniz.Kapanırsa kayıt şartYanlış IMEI tespiti varsa, şartları sağlıyorsanız IMEI Kaydet hizmetinden ayrıca başvuru gerekebilir. Başvuruda dilekçe, harç dekontu, aynı cihaza ait olduğunu gösteren üretici/ithalatçı yazısı veya ekran görüntüleri, kimlik ve yurda giriş belgesi isteniyor.IMEI kayıt ücreti 2026IMEI kayıt ücreti, 2026 itibarıyla 54 bin 258 TL olarak uygulanacak.

