https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/emeklinin-temmuz-zammi-yaklasiyor-tahminler-gelmeye-basladi-1105352405.html

Emeklinin temmuz zammı yaklaşıyor: Tahminler gelmeye başladı

Sputnik Türkiye

Memur ve emekliler temmuz ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Milyonların zammını 2026'nın ilk 6 aylık enflasyonu belirleyecek. Emekli zammı oranları için... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

ekonomi̇

tüi̇k

emekli

emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

zam

emekli maaş zam oranı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088804887_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_d9519a8f8db779e829b8900fc409d2d5.jpg

TÜİK’in açıkladığı ilk 3 aylık enflasyon verilerine göre zam oranı yüzde 10’u aşarken, en düşük emekli maaşı için yeni tahminler gelmeye başladı.Mart ayında enflasyonun yüzde 1,94 olarak açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk üç ayının oranları netleşti. Buna göre Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96 ve Mart ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşen enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yaklaşık yüzde 10,4’lük zam anlamına geliyor.Temmuz ayında yapılacak kesin maaş artışı için nisan, mayıs ve haziran ayı oranları heyecanla bekleniyor. Nisan ayı enflasyonunun beklentiler dahilinde gerçekleşmesi durumunda 4 aylık enflasyon farkının 13,26 olması bekleniyor.Uzmanlar ise 6 aylık enflasyon farkının ortalama yüzde 15 seviyesinde olmasını öngörüyor. Bu tahminlerine göre 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının, ek bir yasal düzenleme yapılmaması halinde yüzde 15'lik temmuz zammıyla birlikte yaklaşık 23 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

