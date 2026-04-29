Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Emeklinin temmuz zammı yaklaşıyor: Tahminler gelmeye başladı
Emeklinin temmuz zammı yaklaşıyor: Tahminler gelmeye başladı
Memur ve emekliler temmuz ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Milyonların zammını 2026'nın ilk 6 aylık enflasyonu belirleyecek. Emekli zammı oranları için...
2026-04-29T08:04+0300
2026-04-29T08:04+0300
ekonomi̇
tüi̇k
emekli
emekli maaşı
en düşük emekli maaşı
zam
emekli maaş zam oranı
TÜİK’in açıkladığı ilk 3 aylık enflasyon verilerine göre zam oranı yüzde 10’u aşarken, en düşük emekli maaşı için yeni tahminler gelmeye başladı.Mart ayında enflasyonun yüzde 1,94 olarak açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk üç ayının oranları netleşti. Buna göre Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96 ve Mart ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşen enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yaklaşık yüzde 10,4’lük zam anlamına geliyor.Temmuz ayında yapılacak kesin maaş artışı için nisan, mayıs ve haziran ayı oranları heyecanla bekleniyor. Nisan ayı enflasyonunun beklentiler dahilinde gerçekleşmesi durumunda 4 aylık enflasyon farkının 13,26 olması bekleniyor.Uzmanlar ise 6 aylık enflasyon farkının ortalama yüzde 15 seviyesinde olmasını öngörüyor. Bu tahminlerine göre 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının, ek bir yasal düzenleme yapılmaması halinde yüzde 15'lik temmuz zammıyla birlikte yaklaşık 23 bin liraya yükselmesi bekleniyor.
tüi̇k, emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, zam, emekli maaş zam oranı
tüi̇k, emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, zam, emekli maaş zam oranı

Emeklinin temmuz zammı yaklaşıyor: Tahminler gelmeye başladı

08:04 29.04.2026
Memur ve emekliler temmuz ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Milyonların zammını 2026'nın ilk 6 aylık enflasyonu belirleyecek. Emekli zammı oranları için ilk tahminler gelmeye başladı.
TÜİK’in açıkladığı ilk 3 aylık enflasyon verilerine göre zam oranı yüzde 10’u aşarken, en düşük emekli maaşı için yeni tahminler gelmeye başladı.
Mart ayında enflasyonun yüzde 1,94 olarak açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk üç ayının oranları netleşti. Buna göre Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96 ve Mart ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşen enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yaklaşık yüzde 10,4’lük zam anlamına geliyor.
Temmuz ayında yapılacak kesin maaş artışı için nisan, mayıs ve haziran ayı oranları heyecanla bekleniyor.
Nisan ayı enflasyonunun beklentiler dahilinde gerçekleşmesi durumunda 4 aylık enflasyon farkının 13,26 olması bekleniyor.
Uzmanlar ise 6 aylık enflasyon farkının ortalama yüzde 15 seviyesinde olmasını öngörüyor. Bu tahminlerine göre 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının, ek bir yasal düzenleme yapılmaması halinde yüzde 15'lik temmuz zammıyla birlikte yaklaşık 23 bin liraya yükselmesi bekleniyor.
EKONOMİ
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 3 aylık zam oranı belli oldu
3 Nisan, 10:52
