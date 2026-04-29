https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/sosyal-medya-ayaga-kalkmisti-maltepede-kadina-siddet-uygulayan-zanli-yakalandi-1105373031.html

Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Maltepe'de kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Maltepe'de kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Maltepe'de bir kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam yakalandı, hakkında 'kasten yaralama suçundan işlem başlatıldı. Kadının ise şikayetçi...

2026-04-29T16:33+0300

2026-04-29T16:33+0300

2026-04-29T16:33+0300

türki̇ye

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

kadına karşı şiddet

maltepe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105372593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d8db75af41f9bdb73a3652bdfe73ff42.png

Maltepe'de bir adamın sokak ortasında genç bir kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bu görüntülerden yola çıkılarak yakalanan adam gözaltına alındı. Şiddet gören kadının, şüphelinin kız arkadaşı olduğu ve şikayetçi olmadığı ortaya çıktı. Sokak ortasında kadını darp ettiİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan'da Maltepe Çınar Mahallesi'nde meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.Ekiplerce yapılan incelemede, şüphelinin yanında bulunan kadını darp ettiği, müdahale etmek isteyen vatandaşlara da saldırı girişiminde bulunduğu, ardından kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.Yakalandı ama kadın şikayetçi olmadıKimlik bilgileri tespit edilen şüpheli E.A. (33), 29 Nisan 2026'da Kartal Yukarı Mahallesi'nde ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı. Kadının E.A.'nın kız arkadaşı olduğu ve olayın ardından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

türki̇ye

maltepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, maltepe