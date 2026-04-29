Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Maltepe'de kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe'de bir kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam yakalandı, hakkında 'kasten yaralama suçundan işlem başlatıldı. Kadının ise şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.
2026-04-29T16:33+0300
türki̇ye
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
kadına karşı şiddet
maltepe
Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Maltepe'de kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı
İstanbul Maltepe'de bir kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam yakalandı, hakkında 'kasten yaralama suçundan işlem başlatıldı. Kadının ise şikayetçi olmadığı ortaya çıktı
Maltepe'de bir adamın sokak ortasında genç bir kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bu görüntülerden yola çıkılarak yakalanan adam gözaltına alındı. Şiddet gören kadının, şüphelinin kız arkadaşı olduğu ve şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.
Sokak ortasında kadını darp etti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan'da Maltepe Çınar Mahallesi'nde meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan incelemede, şüphelinin yanında bulunan kadını darp ettiği, müdahale etmek isteyen vatandaşlara da saldırı girişiminde bulunduğu, ardından kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.
Yakalandı ama kadın şikayetçi olmadı
Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli E.A. (33), 29 Nisan 2026'da Kartal Yukarı Mahallesi'nde ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı. Kadının E.A.'nın kız arkadaşı olduğu ve olayın ardından şikayetçi olmadığı öğrenildi.