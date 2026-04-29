Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Maltepe'de kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı
Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Maltepe'de kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı
İstanbul Maltepe'de bir kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam yakalandı, hakkında 'kasten yaralama suçundan işlem başlatıldı. Kadının ise şikayetçi... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T16:33+0300
2026-04-29T16:33+0300
türki̇ye
Maltepe'de bir adamın sokak ortasında genç bir kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bu görüntülerden yola çıkılarak yakalanan adam gözaltına alındı. Şiddet gören kadının, şüphelinin kız arkadaşı olduğu ve şikayetçi olmadığı ortaya çıktı. Sokak ortasında kadını darp ettiİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan'da Maltepe Çınar Mahallesi'nde meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.Ekiplerce yapılan incelemede, şüphelinin yanında bulunan kadını darp ettiği, müdahale etmek isteyen vatandaşlara da saldırı girişiminde bulunduğu, ardından kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.Yakalandı ama kadın şikayetçi olmadıKimlik bilgileri tespit edilen şüpheli E.A. (33), 29 Nisan 2026'da Kartal Yukarı Mahallesi'nde ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı. Kadının E.A.'nın kız arkadaşı olduğu ve olayın ardından şikayetçi olmadığı öğrenildi.
türki̇ye
maltepe
kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, maltepe
kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, maltepe

Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Maltepe'de kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı

16:33 29.04.2026
kadına yönelik şiddet
kadına yönelik şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
İstanbul Maltepe'de bir kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam yakalandı, hakkında 'kasten yaralama suçundan işlem başlatıldı. Kadının ise şikayetçi olmadığı ortaya çıktı
Maltepe'de bir adamın sokak ortasında genç bir kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bu görüntülerden yola çıkılarak yakalanan adam gözaltına alındı. Şiddet gören kadının, şüphelinin kız arkadaşı olduğu ve şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.
kadına yönelik şiddet
kadına yönelik şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
kadına yönelik şiddet

Sokak ortasında kadını darp etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan'da Maltepe Çınar Mahallesi'nde meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan incelemede, şüphelinin yanında bulunan kadını darp ettiği, müdahale etmek isteyen vatandaşlara da saldırı girişiminde bulunduğu, ardından kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Yakalandı ama kadın şikayetçi olmadı

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli E.A. (33), 29 Nisan 2026'da Kartal Yukarı Mahallesi'nde ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı. Kadının E.A.'nın kız arkadaşı olduğu ve olayın ardından şikayetçi olmadığı öğrenildi.
TÜRKİYE
Özel üniversitede yöneticiden kadın çalışana taciz ve 'Maşallah hocam' mobbingi iddiası
Türkiye
