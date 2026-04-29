Site aidatlarında keyfi artış bitiyor: Meclis'te görüşülecek, site yönetimleri tek başına zam yapamayacak
Site aidatlarında keyfi artış bitiyor: Meclis'te görüşülecek, site yönetimleri tek başına zam yapamayacak
Meclis Genel Kurulu'nda site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Teklif ile site yönetimlerinin aidat... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
09:34 29.04.2026 (güncellendi: 09:35 29.04.2026)
Meclis Genel Kurulu'nda site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Teklif ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek.
Konutlardaki fahiş site aidatı artışı son birkaç yıldır gündeme geliyor.

Aidat düzenlemesi ne zaman görüşülecek?

Milyonlarca site ve apartman sakininin merakla beklediği aidat düzenlemesinin de içinde olduğu kanun değişikliği bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Site aidatlarındaki artış

Düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak.

Çoğunluk aranacak

Teklif kabulü için kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğunun kabulü gerekecek. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Bu 3 aylık sürede ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılacak.
Böylece, Genel Kurul'da teklif onaylanmasa bile zam oranı belirsiz kalmayacak. En fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılmış olacak.

Kat malikleri karar verecek

NTV'nin haberine göre Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, yöneticilerin yıllık aidat artış zamanında kendilerinin piyasadaki mevcut artışları gerekçe göstererek zam yapabildiklerini dile getirdi. Kiraz, "Artışı aslında kat malikleri belirleyecek. Söz sahibi tamamen kat maliklerine ait olacak." dedi.
