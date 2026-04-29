Site aidatlarında keyfi artış bitiyor: Meclis'te görüşülecek, site yönetimleri tek başına zam yapamayacak

29.04.2026, Sputnik Türkiye

Konutlardaki fahiş site aidatı artışı son birkaç yıldır gündeme geliyor. Aidat düzenlemesi ne zaman görüşülecek?Milyonlarca site ve apartman sakininin merakla beklediği aidat düzenlemesinin de içinde olduğu kanun değişikliği bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.Site aidatlarındaki artışDüzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak.Çoğunluk aranacakTeklif kabulü için kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğunun kabulü gerekecek. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Bu 3 aylık sürede ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılacak.Böylece, Genel Kurul'da teklif onaylanmasa bile zam oranı belirsiz kalmayacak. En fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılmış olacak.Kat malikleri karar verecekNTV'nin haberine göre Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, yöneticilerin yıllık aidat artış zamanında kendilerinin piyasadaki mevcut artışları gerekçe göstererek zam yapabildiklerini dile getirdi. Kiraz, "Artışı aslında kat malikleri belirleyecek. Söz sahibi tamamen kat maliklerine ait olacak." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/fahis-aidata-bakanlik-mudahalesi-site-yoneticileri-yeniden-degerleme-orani-uzerinde-artis-1102571849.html

