Sıfır araçta 'gizli ayıp' kararı: Mahkeme 'değişim' dedi

29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T09:40+0300

İstanbul’da yaşayan Süleyman Şahin’in satın aldığı sıfır kilometre otomobilde arıza çıkması üzerine başlayan süreç, mahkeme kararıyla sonuçlandı.Hürriyet'te yer alan habere göre, 2023 yılında satın alınan araçta kısa sürede yaşanan teknik sorunlar nedeniyle açılan dava, tüketici lehine sonuçlandı.Arıza satın alma sonrası kısa sürede ortaya çıktıİddiaya göre Şahin, aracı satın aldıktan yalnızca 1 ay sonra vites kutusu arızası nedeniyle servise başvurdu.Garanti kapsamında olmasına rağmen arıza için ücret talep edildiği belirtilirken, ilerleyen süreçte araçta şanzıman arızası meydana geldiği ve komple değişim önerildiği ifade edildi.Araçta yaşanan sorunlar bununla sınırlı kalmadı. İlave garanti ve bakım işlemlerine rağmen bu kez motor arızası ortaya çıktı.Yetkililer tarafından motorun tamamen değiştirilmesi gerektiği bilgisi paylaşılınca, tüketici hukuki yollara başvurdu.Süleyman Şahin, avukatı aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak, ayıplı araç için “ayıpsız misliyle değişim” talebinde bulundu.Dava dilekçesinde, yapılan başvurulara rağmen çözüm sağlanamadığı ve aracın yenisiyle değiştirilmesi gerektiği ifade edildi.Şirketten savunma: 'Onarım yapıldı'Davalı şirket ise mahkemeye sunduğu savunmada, araçtaki arızaların giderildiğini ve ücretsiz onarım teklif edildiğini belirtti.Ancak tüketicinin onarıma onay vermediği ve aracı teslim almadığı öne sürüldü.Mahkeme sürecinde hazırlanan bilirkişi raporu, davanın seyrini belirledi.Raporda, araçtaki motor arızasının üretim kaynaklı olduğu ve normal bir kullanıcı tarafından fark edilemeyecek gizli ayıp niteliği taşıdığı ifade edildi.Ayrıca aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi için gerekli şartların oluştuğu belirtildi.İstanbul Tüketici Mahkemesi, yaklaşık 2 yıl süren yargılama sonunda kararını açıkladı.Mahkeme, dava konusu aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine ve tüketiciye teslim edilmesine hükmetti.

