Rusya ve Belarus’tan ortak bildiri: İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz
Rusya ve Belarus, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) uygulanmasının ele alındığı 11. Gözden Geçirme Konferansı'na sundukları ortak... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/zaharova-bati-avrupa-zelenskiyin-nukleer-santajinin-ilk-kurbani-olabilir-1105375248.html
21:36 29.04.2026
Rusya ve Belarus, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) uygulanmasının ele alındığı 11. Gözden Geçirme Konferansı’na sundukları ortak bildiride, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri eylemlerini “kışkırtılmamış, haksız ve hukuka aykırı saldırı” olarak niteleyerek şiddetle kınadı.
Rusya ve Belarus, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) 11. Gözden Geçirme Konferansı’nda, Belarus Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki Birlik Devleti çerçevesinde ortak bir bildiri yayımladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan bildiride, “İsrail ve ABD’nin, NPT’ye dürüst bir şekilde taraf olan İran’a yönelik, yayılmayı önleme söylemiyle örtbas edilen, kışkırtılmamış, haksız ve hukuka aykırı silahlı saldırısını kararlılıkla kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Bildiride, İran’ın uluslararası yükümlülüklerine bağlı bir devlet olduğu vurgulanarak, bu tür saldırıların NPT rejimini ve küresel güvenlik dengesini baltaladığı belirtildi.
Moskova ve Minsk, uluslararası toplumu, bu tür “hukuksuz saldırılara” karşı durmaya ve NPT’nin tüm taraflar için eşit şekilde uygulanmasını savunmaya çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
Zaharova: Batı Avrupa, Zelenskiy’in nükleer şantajının ilk kurbanı olabilir
