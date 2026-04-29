Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kırım'da suikast ve sabotaj girişimi engellendi: Kiev'in ajanı yakalandı
Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Kiev rejimi, Rus istihbaratının faaliyetleri sonucu akamete uğramayı sürdürüyor. 29.04.2026, Sputnik Türkiye
12:22 29.04.2026
Rusya topraklarında kaos yaratmak için girişimlerine devam eden Kiev rejimi, Rus istihbaratının faaliyetleri sonucu akamete uğramayı sürdürüyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratı adına Kırım’daki enerji tesislerine ve üst düzey bir emniyet yetkilisine yönelik terör saldırısı hazırlığında olan Kiev'le irtibatlı bir Rus vatandaşının yakalandığını duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamada, 1977 doğumlu bir Rus vatandaşının Kırım genelinde terör eylemleri planladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Bombalı eylem hazırlığı son anda durduruldu

2025 yılında Ukrayna istihbarat servisleri tarafından elemanlandığı kaydedilen şahsın, bölgedeki askeri birlikleri, hava savunma sistemlerini ve akaryakıt depolarını fotoğraflayarak koordinat topladığı ifade edildi.

Yetkililer, zanlının bir sonraki aşamada bölgenin doğalgaz ve elektrik altyapısına sabotaj düzenlemeyi ve üst düzey bir emniyet yetkilisine suikast gerçekleştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

El yapımı patlayıcılar ele geçirildi

Operasyon kapsamında yakalanan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 2 kilogram ağırlığında, kullanıma hazır, uzaktan kumandalı, el yapımı bir düzenek ile çeşitli patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

FSB, şahsın saldırıları gerçekleştirdikten sonra Rusya topraklarını terk etme planı yaptığını bildirdi.

Yargı süreci başlatıldı

Gözaltına alınan zanlı hakkında 'terör eylemine hazırlık' ve 'yasa dışı patlayıcı madde bulundurma' suçlarından ceza davası açıldı.

Mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FSB'den yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı da vurgulandı.
Заголовок открываемого материала