Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlendi
Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlendi
Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırıların araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun 22 üyeden oluşan üyeleri bell... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nun üye seçimi yapıldı. Buna göre, Komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu:Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkileri tüm yönleriyle ele alarak araştıracak. Komisyon çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi görevini üstleneck.22 üyeden oluşan Komisyon'un, yarınki ilk toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapılacak. Çalışma süresi 3 ay olacak Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.
Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlendi

00:32 29.04.2026 (güncellendi: 00:37 29.04.2026)
Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırıların araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun 22 üyeden oluşan üyeleri bell oldu. Komisyon 3 ay süreyle çalışma gerçekleştirecek.
TBMM Genel Kurulu'nda Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nun üye seçimi yapıldı. Buna göre, Komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu:
AK Parti'den; Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan,
Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam,
Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz,
İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin,
İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü,
Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu,
Konya Milletvekili Latif Selvi,
Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat,
Sinop Milletvekili Nazım Maviş,
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve
Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt;
CHP'den; İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş,
İzmir Milletvekili Murat Bakan,
Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç,
Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve
Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal
DEM Parti'den; Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın;
MHP'den Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz;
İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın.
Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkileri tüm yönleriyle ele alarak araştıracak. Komisyon çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi görevini üstleneck.
22 üyeden oluşan Komisyon'un, yarınki ilk toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapılacak. Çalışma süresi 3 ay olacak Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.
