‘Mucize ağaç’ musluk suyundaki mikroplastiklerin en az yüzde 98’ini temizliyor
Bilim insanları, 'mucize ağaç' olarak bilinen Moringa oleifera'nın yalnızca besin değeri ve şifalı özellikleriyle değil, aynı zamanda su arıtımında da son... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
Bilim insanları, 'mucize ağaç' olarak bilinen Moringa oleifera’nın yalnızca besin değeri ve şifalı özellikleriyle değil, aynı zamanda su arıtımında da son derece etkili olabileceğini ortaya koydu. Yeni bir araştırmaya göre moringa tohumlarından elde edilen özler, musluk suyundaki mikroplastiklerin yüzde 98’inden fazlasını filtreleyebiliyor.
Brazilya ve İngiltere'den bilim insanlarının yürüttüğü çalışma, bu doğal yöntemin yaygın olarak kullanılan kimyasal arıtma maddeleri kadar etkili olduğunu gösterdi. Araştırma sonuçları nisan ayında yayımlandı.
Araştırmanın yazarlarından Adriano Gonçalves dos Reis, moringa ağacının su arıtımında aslında binlerce yıldır kullanıldığını belirtiyor. Antik Yunan, Antik Roma ve Antik Mısır dönemlerinde de bu bitkinin su temizleme amacıyla kullanıldığına dair bulgular bulunuyor.
Bilim insanları yaklaşık 10 yıldır moringa tohumlarını “pıhtılaştırıcı” olarak inceliyor. Bu maddeler, sudaki çok küçük parçacıkların birleşmesini sağlayarak filtrelenmesini kolaylaştırıyor. Artan mikroplastik kirliliği endişesi üzerine ekip, moringanın bu parçacıkları temizleme potansiyelini araştırdı.
Mikroplastikler, 1 mikrometreye kadar küçülebilen son derece küçük plastik parçacıkları olarak tanımlanıyor. Okyanusların derinliklerinden dağ zirvelerine kadar hemen her yerde bulunan bu parçacıklar, gıda ve su yoluyla insan vücuduna da giriyor. Araştırmalar, mikroplastiklerin beyin, üreme organları ve kalp-damar sistemine kadar ulaştığını gösteriyor.
Araştırmada özellikle PVC (polivinil klorür) türü mikroplastiklere odaklanıldı. Bu türün hem yaygın hem de potansiyel olarak daha zararlı olduğu belirtiliyor.

Toksik olabilen alüminyuma alternatif

Ortalama 18.8 mikrometre büyüklüğündeki parçacıklarla yapılan testlerde, moringa tohumu özlerinin musluk suyundan bu parçacıkları yüzde 98.5 oranında uzaklaştırdığı tespit edildi.
Bu oran, yaygın olarak kullanılan alüminyum sülfat (alüm) ile benzer seviyede. Hatta araştırmaya göre moringa, daha alkali sularda alüme kıyasla daha yüksek performans gösteriyor.
Uzmanlara göre moringa kullanımının önemli avantajları bulunuyor. Bitki yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir olmasıyla öne çıkarken, daha az atık oluşturuyor ve toksisite riski daha düşük. Buna karşılık alüminyumun yüksek miktarlarda toksik olabileceği ve sinir sistemiyle ilgili hastalıklarla ilişkilendirildiği belirtiliyor.
Araştırmaya dahil olmayan Matthew Campen, doğal bir ürünle alüminyum bazlı sistemlerin değiştirilmesinin daha ucuz ve sürdürülebilir bir çözüm sunabileceğini ifade ediyor. Ayrıca bu yaklaşım, alüminyum madenciliğinin çevresel etkilerini de azaltabilir.
Bilim insanlarına göre mikroplastik kirliliği önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek.
Uzmanlar, bu nedenle moringa gibi doğal ve sürdürülebilir çözümler, su güvenliği açısından kritik bir rol oynayabileceğini düşünüyor.
