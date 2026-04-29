Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Londra'da bıçaklı saldırı: Yaralılar var, şüpheli gözaltına alındı
İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili terör soruşturması başlatıldı... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
17:25 29.04.2026
İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili terör soruşturması başlatıldı. İngiltere Başbakanı saldırıyı 'antisemitik' olarak değerlendirdi.
İngiltere’nin başkenti Londra’nın Barnet bölgesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.
Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 11.00 sıralarında Barnet’teki Highfield Caddesi’nde bıçaklı saldırı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine yerel polis ekiplerinin yanı sıra silahlı polisler ve Londra Ambulans Servisi ekipleri de yönlendirildi.
Şüpheli, polis memurlarına saldırmaya çalışması üzerine elektroşok cihazı kullanılarak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, 45 yaşındaki bir erkeğin “cinayete teşebbüs” şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturma terör polisi tarafından yürütülüyor

Olayla ilgili soruşturmanın, Terörle Mücadele Polisi öncülüğünde sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve soruşturmanın henüz erken aşamada olduğunu belirtti.
Terörle Mücadele Polisi Başkanı Laurence Taylor, saldırının detaylarının en kısa sürede ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Starmer 'antisemitik saldırı' dedi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, saldırıyı “antisemitik” olarak değerlendirdi. Starmer, “Yahudi topluluğumuza yönelik saldırılar, İngiltere’ye yönelik saldırılardır. Sorumlular adalete teslim edilecektir” ifadelerini kullandı.
