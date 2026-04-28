Yunanistan’da güvenlik kurumu ve mahkemeye saldırı: Saldırgan 89 yaşında, yaralılar var

Sputnik Türkiye

Yunan basınına göre 89 yaşındaki saldırı şüphelisi önce EFKA yani Yunanistan sosyal güvenlik kurumuna ardından da Atina İstinaf Mahkemesi'ne giderek av... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T13:22+0300

Yunanistan merkezli Kathimerini’nin haberinde göre sabah saatlerinde iki farklı saldırı gerçekleşti ve ikinci olayın faili de aynı kişi. Görgü tanıklarına göre 89 yaşındaki saldırgan, önce Kerameikos’ta bulunan sosyal güvenlik kurumu EFKA önünde ateş kaçtıktan sonra taksiyle mahkemeye gitti. Bu ilk saldırıda, bir kişinin yaralandığı aktarıldı.Loukareos bölgesindeki istinaf mahkemesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin olarak dört kişinin yaralandığı ve Kızılhaç Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. İlk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, alt uzuvlarında şarapnel parçalarından kaynaklanan hafif yaralanmalar bulunduğu belirtildi.Saldırgan, psikiyatri kliniğine götürüldü Atina merkezli Skai haber sitesi ise 'fail, kısa namlulu silahı istinaf mahkemesi önünde bıraktıktan sonra olaylardan sonra kaçtı ve Yunan polisinin saldırganı yakalamak için operasyon başlatıldı' ifadelerine yer verdi. Haberde saldırganın yakalanarak bir psikiyatri kliniğine götürüldüğü de aktarıldı.Görgü tanıklarına göre, uzun boylu ve zayıf olduğu ve saldırılar sırasında trençkot giydiği belirtiliyor. Bilgilere göre, taşıdığı silah özel bir kılıfta bulunuyordu. Silah seslerinin ardından mahkeme binası hoparlörlerden yapılan anonsla tahliye edildi. Ayrıca yetkililerin saldırgana ait av tüfeğini bulduğu açıklandı.Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile üç ambulans ve iki acil müdahale aracı sevk edildi. Kerameikos’taki ilk olay olay sabah yerel saatle 10.30’da meydana geldi.

