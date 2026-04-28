Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/yunanistanda-guvenlik-kurumu-ve-mahkemeye-saldiri-saldirgan-89-yasinda-yaralilar-var-1105334215.html
Yunanistan’da güvenlik kurumu ve mahkemeye saldırı: Saldırgan 89 yaşında, yaralılar var
Yunanistan’da güvenlik kurumu ve mahkemeye saldırı: Saldırgan 89 yaşında, yaralılar var
Sputnik Türkiye
Yunan basınına göre 89 yaşındaki saldırı şüphelisi önce EFKA yani Yunanistan sosyal güvenlik kurumuna ardından da Atina İstinaf Mahkemesi'ne giderek av...
2026-04-28T13:22+0300
2026-04-28T13:51+0300
dünya
yunanistan
silahlı saldırı
kathimerini
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105334050_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_011f751f21a29056e5791453f597dc46.jpg
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105334050_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_7c75b17e916b8fa68b32175e508be509.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yunanistan, silahlı saldırı, kathimerini
Yunanistan’da güvenlik kurumu ve mahkemeye saldırı: Saldırgan 89 yaşında, yaralılar var

13:22 28.04.2026 (güncellendi: 13:51 28.04.2026)
© AP Photo / Petros GiannakourisAtina silahlı saldırı
Atina silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Yunan basınına göre 89 yaşındaki saldırı şüphelisi önce EFKA yani Yunanistan sosyal güvenlik kurumuna ardından da Atina İstinaf Mahkemesi'ne giderek av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırganın ilk olay yerinde 1, ikinci olay yerinde 4 kişiyi yaraladığı aktarılıyor.
Yunanistan merkezli Kathimerini’nin haberinde göre sabah saatlerinde iki farklı saldırı gerçekleşti ve ikinci olayın faili de aynı kişi.
Görgü tanıklarına göre 89 yaşındaki saldırgan, önce Kerameikos’ta bulunan sosyal güvenlik kurumu EFKA önünde ateş kaçtıktan sonra taksiyle mahkemeye gitti. Bu ilk saldırıda, bir kişinin yaralandığı aktarıldı.
Loukareos bölgesindeki istinaf mahkemesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin olarak dört kişinin yaralandığı ve Kızılhaç Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.
İlk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, alt uzuvlarında şarapnel parçalarından kaynaklanan hafif yaralanmalar bulunduğu belirtildi.
Yunanistan'da silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli
Yunanistan'da silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
Yunanistan'da silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli

Saldırgan, psikiyatri kliniğine götürüldü

Atina merkezli Skai haber sitesi ise 'fail, kısa namlulu silahı istinaf mahkemesi önünde bıraktıktan sonra olaylardan sonra kaçtı ve Yunan polisinin saldırganı yakalamak için operasyon başlatıldı' ifadelerine yer verdi. Haberde saldırganın yakalanarak bir psikiyatri kliniğine götürüldüğü de aktarıldı.

Görgü tanıklarına göre, uzun boylu ve zayıf olduğu ve saldırılar sırasında trençkot giydiği belirtiliyor. Bilgilere göre, taşıdığı silah özel bir kılıfta bulunuyordu.
© AP Photo / Petros GiannakourisAtina'da silahlı saldırı
Atina'da silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
Atina'da silahlı saldırı
© AP Photo / Petros Giannakouris
Silah seslerinin ardından mahkeme binası hoparlörlerden yapılan anonsla tahliye edildi. Ayrıca yetkililerin saldırgana ait av tüfeğini bulduğu açıklandı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile üç ambulans ve iki acil müdahale aracı sevk edildi. Kerameikos’taki ilk olay olay sabah yerel saatle 10.30’da meydana geldi.
DÜNYA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала