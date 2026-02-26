https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/netanyahunun-altigen-ittifak-vizyonu-nedir-turkiye-ve-kibris-icin-ne-anlama-geliyor-1103830233.html
Netanyahu’nun 'altıgen i̇ttifak' vizyonu nedir? Türkiye ve Kıbrıs i̇çin ne anlama geliyor?
Netanyahu’nun 'altıgen i̇ttifak' vizyonu nedir? Türkiye ve Kıbrıs i̇çin ne anlama geliyor?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Ortadoğu çevresinde ve içinde ittifaklar altıgeni” olarak tanımladığı yeni bir jeopolitik vizyon açıkladı. Hindistan’dan... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
Binyamin Netanyahu, 22 Şubat’ta kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, “Ortadoğu çevresinde ve içinde ittifaklar altıgeni” kurma hedefinden söz etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan konuşma metnine göre Netanyahu, Hindistan, çeşitli Arap ve Afrika ülkeleri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile bazı Asya ülkelerini kapsayacak çok katmanlı bir iş birliği sistemi öngördüğünü belirtti.
Netanyahu’nun açıklamaları, İsrail’in Hindistan ve Etiyopya ile diplomatik temasları öncesinde geldi.
Sözde hedef: Radikal şii ve radikal sünni eksenlerine karşı blok
Netanyahu, söz konusu ittifakın amacını “radikal Şii ekseni” ve “radikal Sünni ekseni”ne karşı aynı gerçeklik ve hedeflere sahip ülkelerden oluşan bir eksen kurmak olarak tanımladı.
“Radikal Şii ekseni” ifadesiyle İran ve “Direniş Ekseni” olarak adlandırılan yapının kastedildiği değerlendiriliyor. Bu yapı; Filistin’de Hamas ve İslami Cihat, Lübnan’da Hizbullah, Irak’ta Şii milisler ve geçmişte Suriye’de Beşar Esad yönetimini kapsıyordu.
7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıların ardından İsrail’in Gazze ve çevresinde yürüttüğü operasyonların bu ekseni zayıflattığı belirtiliyor.
Uzmanlar ne diyor? “İç kamuoyuna mesaj” yorumu
Oxford Analytica’dan Dr. Laura James’e göre Netanyahu’nun açıklamaları büyük ölçüde iç kamuoyuna yönelik olabilir. James, “Netanyahu bilinçli olarak belirsiz konuşuyor. Bu vizyon, İsrail’in uluslararası alanda izole olmadığı mesajını verme amacı taşıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.
Eski İsrailli diplomat ve Haaretz yazarı Alon Pinkas ise çıkışı “jeopolitik gerçekliği manipüle etme iddiası” olarak yorumluyor. Pinkas, Netanyahu’nun geçmişte de İran’a karşı bir “İsrail-Sünni koalisyonu” fikrini gündeme getirdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini hatırlatıyor.
Türkiye bu denklemde nerede?
İngiltere merkezli risk danışmanlığı şirketi Sibylline’dan Megan Sutcliffe’e göre Netanyahu açıkça Türkiye’yi anmasa da İsrail siyasi çevrelerinde Ankara’nın bölgesel etkisi yakından izleniyor.
Sutcliffe, “İsrail, Türkiye’yi özellikle Suriye’de artan etkisi nedeniyle yeni bir bölgesel tehdit olarak görüyor” diyor.
Türkiye, Beşar Esad yönetiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından Suriye’de en etkili aktörlerden biri olarak öne çıkmıştı. Ankara’nın Hamas’a yönelik tutumu ve Gazze savaşına ilişkin sert açıklamaları, İsrail ile ilişkileri daha da gerdi.
Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’de “soykırım” yaptığını savunurken, Hamas’ı “direniş örgütü” olarak nitelendiriyor. İsrail tarafında ise bazı çevreler Türkiye’yi stratejik tehdit olarak tanımlıyor.
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de ABD’de yaptığı bir konuşmada, “Yeni bir Türk tehdidi beliriyor” ifadelerini kullanmıştı.
Altıgen i̇ttifak Türkiye i̇çin ne anlama geliyor?
Uzmanlara göre Netanyahu’nun “altıgen ittifak vizyonu” üç temel mesaj içeriyor:
İran’a karşı bölgesel dengeleme stratejisi Arap ülkeleri ve Hindistan ile derinleşen iş birliği Doğu Akdeniz ve Asya merkezli yeni jeopolitik bloklaşma
Bu çerçevede Türkiye açısından tablo iki yönlü okunuyor:
1.
Ankara, İsrail’in oluşturmak istediği jeopolitik çemberin dışında bırakılabilir.
2.
Türkiye’nin Suriye ve Doğu Akdeniz’deki artan etkisi, İsrail’in güvenlik hesaplamalarında daha belirgin bir faktör haline gelebilir.
Bölgesel güç dengeleri yeniden şekilleniyor mu?
“Altıgen ittifak”, henüz somut bir kurumsal yapıya sahip değil. Ancak açıklama, Ortadoğu’da yeni bir güç mimarisi tartışmasının başladığını gösteriyor.
İran’ın bölgedeki etkisi, Gazze savaşı, Suriye’de değişen dengeler ve Doğu Akdeniz’de enerji rekabeti dikkate alındığında, Netanyahu’nun çıkışı yalnızca retorik bir hamle değil; aynı zamanda bölgesel konumlanma sinyali olarak da okunuyor.