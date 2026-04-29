Kremlin: BAE’nin OPEC’ten çekilme kararına saygı duyuyoruz
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) OPEC ve OPEC+’ten çekilme kararına saygıyla yaklaştıklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, diyaloğun devam etmesi umudunu... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin: BAE’nin OPEC’ten çekilme kararına saygı duyuyoruz

13:25 29.04.2026 (güncellendi: 13:27 29.04.2026)
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) OPEC ve OPEC+’ten çekilme kararına saygıyla yaklaştıklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, diyaloğun devam etmesi umudunu dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde uluslararası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Peskov, BAE’nin OPEC ve OPEC+’tan çekilme kararıyla ilgili olarak, “Bu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemen bir kararı. Buna saygı duyuyoruz” dedi.
BAE’nin, enerji piyasalarında sorumlu bir pozisyon almaya ve ikili bazda koordinasyon sağlamaya devam edeceği yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın OPEC+’ten çekilme niyetinde olmadığını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü’nün bugünkü basın brifinginde yaptığı diğer açıklamalar:
Rusya, BAE'nin çekilmesinden sonra OPEC+ formatının devam etmesini umuyor, çünkü bu anlaşmalar piyasaları istikrara kavuşturmaya yardımcı oluyor.
Küresel enerji piyasaları şu anda çalkantılı bir durumda, bu da OPEC+'ı önemli kılıyor.
Putin bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapabilir.
Ukrayna ordusunun Tuapse’deki petrol rafinerisine düzenlediği İHA saldırılarının sonuçlarını en aza indirmek için hükümetin müdahalesi devam ediyor, herhangi bir değerlendirme yapmak için henüz erken.
Tuapse'deki petrol sızıntısı, Ukrayna’nın saldırılarının bir sonucu, petrol ihracata yönelikti.
Uluslararası toplum petrol eksikliğiyle mücadele ederken Ukrayna’nın saldırıları bu sıkıntıyı daha da kötüleştiriyor.
