Körfez ülkeleri liderleri 'bölgesel kriz' nedeniyle Cidde'de toplandı
Körfez ülkeleri, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaşta İran'ın misilleme füze ve İHA saldırılarının ardından ortak bir strateji belirlemek için Cidde'de...
2026-04-29T17:16+0300
Körfez ülkeleri, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaşta İran’ın misilleme füze ve İHA saldırılarının ardından ortak bir strateji belirlemek için Cidde’de bir araya geldi. Zirvede, güvenlik ve bölgesel koordinasyon öne çıktı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman’ın başkanlık ettiği toplantıda, Körfez ülkelerinin liderlerinin ilk yüz yüze buluşmasını gerçekleştirdiği aktarıldı.
Toplantının, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaş sürecinde bölge ülkelerine yönelik yoğun saldırıların ardından düzenlendiği ifade edildi.
İran saldırıları gündemin merkezinde
Yetkililerin, zirvede İran’dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı ortak bir yanıt oluşturmayı hedeflediğini belirttiği aktarıldı.
Saldırıların, bölgedeki enerji tesisleri ve sivil altyapıyı hedef aldığı ifade edildi.
Körfez İşbirliği Konseyi’nin (GCC) yayımladığı açıklamada, saldırıların 'açık ihlaller' olarak nitelendirildiği ve İran’a güvenin ciddi şekilde sarsıldığı belirtildi.
Körfez içinde görüş ayrılıkları
Toplantıya Katar Emiri, Kuveyt Veliaht Prensi, Bahreyn Kralı ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı’nın katıldığı aktarıldı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, zirvenin "Körfez’in mevcut duruma karşı ortak duruşunu yansıttığını" ifade etti.
Öte yandan BAE’li yetkili Enver Gargaş’ın, Körfez ülkelerinin tepkisini yetersiz bulduğu ve "tarihin en zayıf tutumu" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.