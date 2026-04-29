Gazze’de su krizi: 'İsrail suyu baskı aracı olarak kullanıyor'
Sınır Tanımayan Doktorlar kuruluşuna göre Gazze’de su altyapısının büyük bölümü yok edildi ve erişim engellendi. Kuruluş, bunun 'toplu cezalandırma' anlamına... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T17:07+0300
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze’de insanların hayatta kalması için gerekli olan suya erişimin sistematik şekilde engellendiğini ileri sürdü. Kuruluşun, bu durumu 'toplu cezalandırma' olarak nitelendirdiği aktarıldı.Yayımlanan "Silah olarak su" başlıklı raporda, su kıtlığının yalnızca bir yan etki değil, planlı bir süreç olduğu ifade edildi.Su altyapısının büyük kısmı devre dışıRaporda, Gazze’deki su ve kanalizasyon altyapısının yaklaşık yüzde 90’ının zarar gördüğü ya da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.Arıtma tesisleri, boru hatları ve su kuyularının çalışamaz durumda olduğu belirtildi.MSF yetkilisi Claire San Filippo, "İsrail yetkilileri susuz hayatın mümkün olmadığını biliyor" diyerek, altyapının bilinçli şekilde hedef alındığını öne sürdü.Kuruluşun, su taşıyan araçlarının da bazı durumlarda hedef alındığını veya imha edildiğini belgelediği ifade edildi.Suya erişim hayati risk haline geldiRaporda, Gazze’de insanların sadece suya ulaşmaya çalışırken bile hayatını kaybettiği aktarıldı.MSF’nin günlük olarak milyonlarca litre su sağladığı ancak buna rağmen ihtiyacın çok altında kalındığı belirtildi.Ayrıca su eksikliği, kalabalık yaşam koşulları ve sağlık sistemindeki çöküşün birleşerek hastalıkların yayılması için ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.MSF, İsrail’e su erişimini derhal yeniden sağlaması çağrısında bulunurken, uluslararası topluma da insani yardımların engellenmemesi için baskı yapılması gerektiğini bildirdi.
gazze, i̇srail, sınır tanımayan doktorlar (msf), su, susuzluk
