Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/gazzede-su-krizi-israil-suyu-baski-araci-olarak-kullaniyor-1105373184.html
Gazze’de su krizi: 'İsrail suyu baskı aracı olarak kullanıyor'
Gazze’de su krizi: 'İsrail suyu baskı aracı olarak kullanıyor'
Sputnik Türkiye
Sınır Tanımayan Doktorlar kuruluşuna göre Gazze’de su altyapısının büyük bölümü yok edildi ve erişim engellendi. Kuruluş, bunun 'toplu cezalandırma' anlamına... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T17:07+0300
2026-04-29T17:07+0300
dünya
gazze
i̇srail
sınır tanımayan doktorlar (msf)
su
susuzluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101153019_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a03dce0c46313bf717f20e50a64756cb.jpg
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'de insanların hayatta kalması için gerekli olan suya erişimin sistematik şekilde engellendiğini ileri sürdü. Kuruluşun, bu durumu 'toplu cezalandırma' olarak nitelendirdiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/guney-sudanda-aclik-alarmi-bm-78-milyon-kisinin-krizle-karsi-karsiya-oldugunu-acikladi-1105371781.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101153019_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1c9d6ffa0d536330cc8fd8ab0cc8ec76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, i̇srail, sınır tanımayan doktorlar (msf), su, susuzluk
gazze, i̇srail, sınır tanımayan doktorlar (msf), su, susuzluk

Gazze’de su krizi: 'İsrail suyu baskı aracı olarak kullanıyor'

17:07 29.04.2026
© AA / Doaa AlbazDünya Çocuk Günü’nde Gazze'deki çocukların zorlu yaşam mücadelesi
Dünya Çocuk Günü’nde Gazze'deki çocukların zorlu yaşam mücadelesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
© AA / Doaa Albaz
Abone ol
Sınır Tanımayan Doktorlar kuruluşuna göre Gazze’de su altyapısının büyük bölümü yok edildi ve erişim engellendi. Kuruluş, bunun 'toplu cezalandırma' anlamına geldiğini açıkladı.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze’de insanların hayatta kalması için gerekli olan suya erişimin sistematik şekilde engellendiğini ileri sürdü. Kuruluşun, bu durumu 'toplu cezalandırma' olarak nitelendirdiği aktarıldı.
Yayımlanan "Silah olarak su" başlıklı raporda, su kıtlığının yalnızca bir yan etki değil, planlı bir süreç olduğu ifade edildi.

Su altyapısının büyük kısmı devre dışı

Raporda, Gazze’deki su ve kanalizasyon altyapısının yaklaşık yüzde 90’ının zarar gördüğü ya da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.
Arıtma tesisleri, boru hatları ve su kuyularının çalışamaz durumda olduğu belirtildi.
MSF yetkilisi Claire San Filippo, "İsrail yetkilileri susuz hayatın mümkün olmadığını biliyor" diyerek, altyapının bilinçli şekilde hedef alındığını öne sürdü.
Kuruluşun, su taşıyan araçlarının da bazı durumlarda hedef alındığını veya imha edildiğini belgelediği ifade edildi.

Suya erişim hayati risk haline geldi

Raporda, Gazze’de insanların sadece suya ulaşmaya çalışırken bile hayatını kaybettiği aktarıldı.
MSF’nin günlük olarak milyonlarca litre su sağladığı ancak buna rağmen ihtiyacın çok altında kalındığı belirtildi.
Ayrıca su eksikliği, kalabalık yaşam koşulları ve sağlık sistemindeki çöküşün birleşerek hastalıkların yayılması için ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.
MSF, İsrail’e su erişimini derhal yeniden sağlaması çağrısında bulunurken, uluslararası topluma da insani yardımların engellenmemesi için baskı yapılması gerektiğini bildirdi.
Refugees from the fighting in Tigray cross the border into Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
DÜNYA
Güney Sudan’da açlık alarmı: BM 7.8 milyon kişinin krizle karşı karşıya olduğunu açıkladı
16:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
