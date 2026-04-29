Kolombiya'daki bombalı saldırının 'Mi Pez' lakaplı kilit isimlerinden biri yakalandı
Kolombiya'daki bombalı saldırının 'Mi Pez' lakaplı kilit isimlerinden biri yakalandı
Kolombiya'da 25 Nisan'da ülkenin güneybatısında 21 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının sorumlularından biri olan "Mi Pez" lakaplı Jose Alex Vitonco... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
© AP Photo / Santiago SaldarriagaKolombiya bombalı saldırı
Kolombiya bombalı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Santiago Saldarriaga
Kolombiya’da 25 Nisan'da ülkenin güneybatısında 21 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının sorumlularından biri olan "Mi Pez" lakaplı Jose Alex Vitonco, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cajibio kasabasındaki terör eyleminden sorumlu olan Mi Pez’in yakalandığını doğruladı.
Yetkililer, Mi Pez’in Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Palmira kentinin kırsal kesimindeki Tablones köyünde, polis ve ordunun ortak operasyonuyla gözaltına alındığını açıkladı.
Savunma Bakanı Pedro Sanchez de açıklamasında Mi Pez’in sivil halk ve güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 40’tan fazla şiddet eyleminde yer aldığını belirtti.
Sanchez, "Ülkenin güneybatısında köylülerin, kadınların, çocukların ve toplumsal liderlerin katledilmesini planlayan başlıca sorumlulardan biri ve Cauca’nın kuzeyindeki en tehlikeli yapılardan birinin ana elebaşısıdır. Kendi suç yönetimi altında 600’den fazla üyeyi barındırıyordu ve ülkenin güneybatısındaki en tehlikeli, en kanlı yapılardan birini yönetiyordu." ifadelerini kullandı.
Mi Pez hakkında terörizm, cinayet, suç işlemek amacıyla ağırlaştırılmış örgüt kurma, silah imalatı, kaçakçılığı ve taşıma suçlarının yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı ve ABD’ye uyuşturucu sevkiyatı yapma suçlamaları bulunuyor.
Ne olmuştu?

Kolombiya'nın güneybatısında 25 Nisan'da düzenlenen bombalı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40'dan fazla kişi yaralanmıştı.
Cauca Valiliği, bombalı saldırıda yaşamını yitirenler nedeniyle bölgede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.
Olayda, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları tarafından patlayıcı yüklü bir tüpün otobüsün üzerine atıldığı belirtilmişti.
Petro da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü EMC lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tutmuştu.
Ulusal basına göre, EMC'ye bağlı silahlı gruplar, Cauca ve Valle del Cauca yönetim bölgelerine bağlı çeşitli kentlerde 48 saatte 30'dan fazla ayrı bombalı saldırı düzenlemişti.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Ekvador'a 'bombalı saldırı' suçlaması
Dün, 09:02
