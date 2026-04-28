Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Ekvador'a 'bombalı saldırı' suçlaması

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 25 Nisan'da ülkenin güneybatısında 20 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıların komşu ülke... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

Başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da ulusa sesleniş konuşması yapan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda meydana gelen bombalı saldırıya değindi.Petro, silahlı kuvvetler komutanlarına hitaben, "Sizden araştırmanızı istediğim şey, kaynaklarımın bana ilettiği üzere, özellikle Cajibio'daki saldırıda kullanılan patlayıcıların, genel olarak ise Cauca'daki uyuşturucu çetelerine ulaşan patlayıcıların Ekvador'dan gelip gelmediğidir" ifadesini kullandı.Silahlı grupların, 31 Mayıs'ta Kolombiya'da düzenlenecek cumhurbaşkanı 1. tur seçimini sabote etmeye çalıştığını savunan Petro, "Korku iklimi yaratarak aşırı sağın kazanması için seçimlerimizi sabote etmek istiyorlar ve bunun için uyuşturucu trafiği yapan kollarını kullanıyorlar. Bu, teyit edilmesi gereken ancak her geçen gün güçlenen bir hipotezdir" dedi.Petro, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı grupların, uyuşturucu kartellerine hizmet ettiğini ve sivil halkı hedef aldığını söyledi.Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), EMC elebaşı Ivan Mordisco hakkında insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle ön soruşturma açılmasını talep ettiğini ve bunun kabul edildiğini aktaran Petro, "Cauca'daki grupların seçimleri sabote etmeye çalışması beni şaşırtmıyor. Uyuşturucu kartellerinin yönetim kadrosu ne istiyor? Aşırı sağın, tıpkı Ekvador'da olduğu gibi Kolombiya'yı da yönetmesini istiyorlar." diye konuştu.Ne olmuştu?Kolombiya'nın güneybatısında 25 Nisan'da düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 40'dan fazla kişi yaralanmıştı.Cauca Valiliği, bombalı saldırıda yaşamını yitirenler nedeniyle bölgede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.Olayda, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları tarafından patlayıcı yüklü bir tüpün otobüsün üzerine atıldığı belirtilmişti.Petro da sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıdan FARC'ın çatı örgütü EMC lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tutmuştu.Ulusal basına göre, EMC'ye bağlı silahlı gruplar, Cauca ve Valle del Cauca yönetim bölgelerine bağlı çeşitli kentlerde 48 saatte 27 ayrı bombalı saldırı düzenlemişti.

