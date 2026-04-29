Kolombiya itlaf edileceklerini açıklamıştı: Escobar'ın 'su aygırları' için Hint milyarderden yeni teklif

Pablo Escobar'ın su aygırlarının itlaf edilmesi planına karşı Hint milyarder Anant Ambani, 80 hayvanı ülkesine götürmeyi teklif etti. 1980'lerde Escabor... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

Kolombiya’da, uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın 1980’lerde ülkeye getirdiği ve zamanla çoğalarak “kokain su aygırları” olarak anılan hayvanlar için yeni bir gelişme yaşandı. Hint milyarder Anant Ambani, itlaf edilmesi planlanan 80 su aygırını ülkesine götürmeyi teklif etti.Söz konusu hayvanlar, Escobar’ın eski çiftliği olan Hacienda Nápoles çevresinde yaşamlarını sürdürüyor. İlk başta dört birey olarak getirilen su aygırlarının sayısı yıllar içinde yaklaşık 160’a ulaştı.Kolombiya hükümeti, hızla artan popülasyonun yerel ekosistem üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek 80 hayvanın itlaf edilmesini planladığını açıklamıştı. Bu karar, hem ülkede hem de uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açtı.'Sorumluluğumuz onları korumak'Ünlü milyarder Mukesh Ambani’nin oğlu olan Anant Ambani, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hayvanların içinde bulundukları koşullardan sorumlu olmadığını vurguladı.Ambani, “Bu su aygırları nerede doğacaklarını seçmedi. Eğer onları güvenli ve insani bir çözümle kurtarma kapasitemiz varsa, bunu denemek sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.Hindistan’da bulunan merkez önerildiAmbani, hayvanları Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki Jamnagar kentinde kurduğu Vantara adlı merkezde barındırmayı teklif etti. Merkezde 2 binden fazla türden 150 bini aşkın hayvanın bulunduğu belirtiliyor.Vantara yönetimi tarafından Kolombiya Çevre Bakanlığı’na gönderilen mektupta, su aygırlarının doğal yaşam koşullarını yansıtacak özel alanlarda bakılacağı ve ömür boyu korunacağı ifade edildi. Teklifin kabul edilmesi halinde sürecin tüm izinler, biyogüvenlik önlemleri ve lojistik planlamalar çerçevesinde yürütüleceği kaydedildi.Kolombiya hükümetinin teklife nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.Kolombiya'da su aygırılar 'istilacı tür' olarak sınıflandırıldıKolombiya Çevre Bakanı Irene Vélez, su aygırlarının kontrolsüz şekilde çoğaldığını ve ülkenin ekosistemine zarar verdiğini belirtti. Açıklamalara göre, önlem alınmaması halinde 2030 yılına kadar popülasyonun 500’e ulaşabileceği öngörülüyor.Yetkililer, bu durumun özellikle deniz ayısı ve nehir kaplumbağası gibi yerel türleri tehdit ettiğini vurguluyor. Su aygırları 2022 yılında Kolombiya’da “istilacı yabancı tür” olarak sınıflandırılmıştı.Daha önce hayvanların farklı ülkelere taşınması da gündeme gelmiş, ancak uluslararası kısıtlamalar ve operasyonel zorluklar nedeniyle bu seçenek ilerletilememişti.

