Escobar'ın yıllar içinde çoğalan su aygırlarının itlaf edilmesi planı onaylandı
14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T12:33+0300
Kolombiya yetkilileri, pazartesi günü ülkenin orta kesimlerinde serbestçe dolaşan ve köylülere tehdit oluşturduğu belirtilen onlarca su aygırının öldürülmesini öngören bir planı onayladı. Su aygırları, ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın yıllar önce ülkeye getirdiği ilk hayvanlardan türeyerek yaklaşık 80 su aygırı nüfusuna ulaştı.
Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez, Escobar'ın ülkeye getirdiği ve yıllar içinde çoğalan su aygırı nüfusunu kontrol altına almak için daha önce uygulanan yöntemlerin pahalı ve başarısız olduğunu söyledi.
Bu yöntemler arasında bazı hayvanların kısırlaştırılması ya da hayvanat bahçelerine taşınması gibi planları içeriyordu. Bakan Velez, alınan karardan en fazla 80 su aygırının etkileneceğini belirtti ancak planın ne zaman başlayacağını belirtmedi.
“Bunu yapmazsak popülasyonu kontrol edemeyiz” diyen Velez, “Ekosistemlerimizi korumak için bu adımı atmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Kolombiya, Afrika dışında vahşi su aygırı popülasyonuna sahip tek ülke. Bu hayvanlar, 1980’lerde Escobar’ın, Magdalena Nehri vadisinde bulunan ve özel pistli dev bir çiftlik olan Hacienda Napoles’te kurduğu özel hayvanat bahçesi için getirdiği dört su aygırının soyundan geliyor.
Kolombiya Ulusal Üniversitesi tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, 2022 itibarıyla ülkede serbestçe dolaşan yaklaşık 170 su aygırı bulunuyor.
Son dönemde bu hayvanların çiftliğin 100 kilometre kuzeyine kadar uzanan bölgelerde görüldüğü bildirildi.
Çevre yetkilileri, bu memelilerin çiftliklerde ve nehirlerde karşılaşan köylüler için tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Ayrıca nehir manateleri gibi yerel türlerle yiyecek ve yaşam alanı için rekabet ediyorlar.
Turistlerin ilgisini çekti
Tüm bu sorunlara rağmen su aygırları turistik bir cazibe unsuru haline de geldi. Hacienda Napoles çevresindeki köylerde yaşayanlar, su aygırı turları düzenliyor ve temalı hediyelik eşyalar satıyor.
Escobar’ın mülklerine el konulmasının ardından devletin kontrolüne geçen Napoles çiftliği bugün yüzme havuzları, su kaydırakları ve Afrika kökenli çeşitli hayvanların bulunduğu bir hayvanat bahçesiyle tema parkı olarak hizmet veriyor.
Hayvan hakları savunucuları ise uzun süredir su aygırlarının öldürülmesine karşı çıkıyor. Bu hayvanların yaşamayı hak ettiğini savunan aktivistler, su aygırlarının öldürülmemesini talep ediyor.