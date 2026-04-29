https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/kinjal-fuzeleri-ukrayna-ordusunun-arka-hatlarinda-dehset-saciyor-1105366189.html

'Kınjal füzeleri Ukrayna ordusunun arka hatlarında dehşet saçıyor'

29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T13:16+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

güvenlik güçleri

rus basını

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

nato

kinjal

patriot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305072_0:149:2890:1775_1920x0_80_0_0_ff5e085dff15ef44f9072f892793dbec.jpg

Rus güvenlik güçlerinden bir kaynağın Rus basınına verdiği demeçte, Kinjal hipersonik füzeleriyle yapılan saldırıların cephe arkasındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarını dehşete düşürdüğünü, zira Ukrayna hava savunma sisteminin ABD yapımı Patriot füzelerine rağmen bunların karşısında yeterisz kaldığını ifade etti.Kaynak ayrıca, bu yakınlarda NATO subaylarının konuşlandığı noktalara Kinjal füzeleriyle yapılan saldırıların düşman için ‘tam bir sürpriz olup şok etkisi yarattığını’ sözlerine ekledi.MiG-31 önleme uçakları ve Su-34 avcı-bombardıman uçakları ile taşınan, 10 Mach'a kadar hızlanabilen ve 500 kg konvansiyonel ya da 5-50 kiloton nükleer başlık ile 2 bin km uzaklıktaki hedefleri vurabilen hipersonik Kinjal füzeleri Rus ordusu tarafından Ukrayna'da düşman hava savunmalarına, silah depolarına, havaalanlarına, enerji altyapısına ve diğer hedeflere karşı kullanılıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

rusya, rusya savunma bakanlığı, güvenlik güçleri, rus basını, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, kinjal, patriot, mig-31, su-34