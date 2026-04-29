'Kınjal füzeleri Ukrayna ordusunun arka hatlarında dehşet saçıyor'
'Kınjal füzeleri Ukrayna ordusunun arka hatlarında dehşet saçıyor'
Sputnik Türkiye
Rus yapımı hipersonik Kınjal füzeleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin arka hatlarına yapılan saldırıların, Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından önlenemediği için dehşet saçtığı öğrenildi.
2026-04-29T13:16+0300
2026-04-29T13:16+0300
2026-04-29T13:16+0300
Rus güvenlik güçlerinden bir kaynağın Rus basınına verdiği demeçte, Kinjal hipersonik füzeleriyle yapılan saldırıların cephe arkasındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarını dehşete düşürdüğünü, zira Ukrayna hava savunma sisteminin ABD yapımı Patriot füzelerine rağmen bunların karşısında yeterisz kaldığını ifade etti.Kaynak ayrıca, bu yakınlarda NATO subaylarının konuşlandığı noktalara Kinjal füzeleriyle yapılan saldırıların düşman için 'tam bir sürpriz olup şok etkisi yarattığını' sözlerine ekledi.MiG-31 önleme uçakları ve Su-34 avcı-bombardıman uçakları ile taşınan, 10 Mach'a kadar hızlanabilen ve 500 kg konvansiyonel ya da 5-50 kiloton nükleer başlık ile 2 bin km uzaklıktaki hedefleri vurabilen hipersonik Kinjal füzeleri Rus ordusu tarafından Ukrayna'da düşman hava savunmalarına, silah depolarına, havaalanlarına, enerji altyapısına ve diğer hedeflere karşı kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/kinjal-fuzeleri-bir-kez-daha-devrede-rusya-ukraynadaki-enerji-altyapisi-ve-savunma-sanayi-1102286025.html
rusya
ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, güvenlik güçleri, rus basını, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, kinjal, patriot, mig-31, su-34
rusya, rusya savunma bakanlığı, güvenlik güçleri, rus basını, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, kinjal, patriot, mig-31, su-34
'Kınjal füzeleri Ukrayna ordusunun arka hatlarında dehşet saçıyor'
Rus yapımı hipersonik Kınjal füzeleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin arka hatlarına yapılan saldırıların, Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından önlenemediği için dehşet saçtığı öğrenildi.
Rus güvenlik güçlerinden bir kaynağın Rus basınına verdiği demeçte, Kinjal hipersonik füzeleriyle yapılan saldırıların cephe arkasındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarını dehşete düşürdüğünü, zira Ukrayna hava savunma sisteminin ABD yapımı Patriot füzelerine rağmen bunların karşısında yeterisz kaldığını ifade etti.
FPV tipi insansız hava araçlarının (İHA) ve topçu atışlarının olmadığı çatışma hattının ardındaki bölgelerde yüksek hassasiyetli yükesk tahrip güçlü silahlar korku salıyor. Özellikle Ukrayna hava savunma sistemlerinin karşısında yetersiz kaldığı hipersonik Kınjal füzeleri öne çıkıyor. Füzelerin hızı 10 Mach'a ulaşıyor ve ABD yapımı Patriot’lar da dahil olmak üzere hava savunma sistemleri bu füzelere tepki veremiyor.
Kaynak ayrıca, bu yakınlarda NATO subaylarının konuşlandığı noktalara Kinjal füzeleriyle yapılan saldırıların düşman için ‘tam bir sürpriz olup şok etkisi yarattığını’ sözlerine ekledi.
MiG-31 önleme uçakları ve Su-34 avcı-bombardıman uçakları ile taşınan, 10 Mach'a kadar hızlanabilen ve 500 kg konvansiyonel ya da 5-50 kiloton nükleer başlık ile 2 bin km uzaklıktaki hedefleri vurabilen hipersonik Kinjal füzeleri Rus ordusu tarafından Ukrayna'da düşman hava savunmalarına, silah depolarına, havaalanlarına, enerji altyapısına ve diğer hedeflere karşı kullanılıyor.