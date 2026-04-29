Kiev: AB’nin 90 milyar euroluk kredisi şartlara bağlı olacak

Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko, AB'nin iki ay gecikmeyle onayladığı 90 milyar euroluk kredinin, ülkesinin belirli koşulları yerine getirmesi halinde... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T22:10+0300

Ukrayna Parlamentosu’nda (Yüksek Rada) kurulan geçici soruşturma komisyonunun toplantısında konuşan Marçenko, Avrupa Birliği’nden (AB) sağlanacak mali desteğin belirli koşulların yerine getirilmesine bağlı olacağını belirtti.Marçenko, “Bir memorandum üzerine görüşmeler sürüyor. Bu memorandumda, mikro finansal yardımın alınmasına yönelik belirli koşullar olacak. Onay için parlamentoya başvuracağız. Müzakereleri tamamladığımızda, bu yardımı hangi koşullarda alacağınızı siz de öğreneceksiniz” dedi.AB ülkeleri, geçen hafta, iki aylık bir gecikmenin ardından Ukrayna’ya 90 milyar euroluk krediyi nihai olarak onaylamıştı. Bu finansmanın, Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele konusunda sıkı koşullara bağlanacağı daha önce belirtilmişti.

