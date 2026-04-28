Şanlıurfa'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da bir araçla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T17:42+0300
17:42 28.04.2026
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

3 kişi yaşamını yitirdi

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 ECL 239 plakalı otomobil ile 34 DTB 325 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa-Gaziantep bölümü Yukarıyeniçağ Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Ebru Demir (25), Mahmut Kılıç (55) ve ismi henüz tespit edilemeyen bir kadın hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
