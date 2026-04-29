İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İstanbul'da 100 bin konutun hak sahiplerinin belirlenmesiyle ilgili açıklama: Rastgele seçim esasına dayalı yapılmıştır
İstanbul'da 100 bin konutun hak sahiplerinin belirlenmesiyle ilgili açıklama: Rastgele seçim esasına dayalı yapılmıştır
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin sürecin noter huzurunda... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T02:03+0300
2026-04-29T02:04+0300
02:03 29.04.2026 (güncellendi: 02:04 29.04.2026)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin sürecin noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğunu belirten bir açıklama yaptı.
Tüm kura sürecinin noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı ve bilgisayar ortamında, tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada kura çekimlerinin kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanlandığı bildirildi.
25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimlerinin tamanının sosyal medyada canlı olarak yayınlandığını vurgulayan DMM başvuru listelerinin kura öncesinde kamuoyuyla paylaşıldığını da aktardı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasında şartları sağlayan tüm vatandaşların haklarının eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlandığının altı çizildi.
Açıklamada çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada şu uyarıda paylaşıldı:

Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur.

