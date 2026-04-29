Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/israil-lubnanda-saldirilarini-genisletiyor-hava-saldirisinda-biri-asker-2-kisi-oldu--1105368847.html
İsrail, Lübnan'da saldırılarını genişletiyor: Hava saldırısında biri asker 2 kişi öldü
İsrail, Lübnan'da saldırılarını genişletiyor: Hava saldırısında biri asker 2 kişi öldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir Lübnan askeri ile kardeşi hayatını kaybetti. Olay, ülkenin güneyindeki... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T14:21+0300
2026-04-29T14:31+0300
dünya
i̇srail
lübnan
donald trump
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105369309_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ef2d800c11f5b54289e5b7cfc7bc2ce4.jpg
Lübnan Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, saldırının bir motosikleti hedef aldığı belirtildi. Açıklamaya göre, görev yerinden Suvane beldesindeki evine gitmekte olan asker ile kardeşi, motosikletle seyir halindeyken İsrail’e ait hava unsurlarının hedefi oldu.Yerel kaynaklar, İsrail’in son günlerde Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırılarını artırdığını bildiriyor. Özellikle ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından saldırıların genişlediği ve işgal bölgesi dışında kalan yerleşimlerin de hedef alındığı ifade ediliyor.Siviller dönemiyor, yerleşimler fiilen güvensizBölgeden gelen bilgilere göre, hava saldırılarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar da sürüyor. Bu durum, çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin geri dönüşünü zorlaştırırken, güney Lübnan’daki birçok yerleşimi de fiilen güvensiz hale getiriyor.Öte yandan İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu bölgelerde patlayıcılarla gerçekleştirdiği yıkımların devam ettiği aktarılıyor. Uzmanlar, bu durumun bölgede 'yanmış toprak' benzeri bir tablo oluşturduğunu ve ileride olası bir çekilme durumunda bile yaşamın yeniden kurulmasını zorlaştırabileceğini belirtiyor.İsrail'in saldırıları ve ateşkes süreciİsrail, 2 Mart’tan itibaren Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve güneyde bazı bölgeleri işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıklarken, Sağlık Bakanlığı saldırılarda 2 bin 500’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren geçici ateşkesin üç hafta uzatıldığını açıklamıştı. Ancak ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü, Hezbollah’ın da ihlal gerekçesiyle karşılık verdiği bildiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/handala-hacker-grubu-orta-dogudaki-abd-piyadelerinin-kisisel-bilgilerini-ele-gecirdik-1105366424.html
i̇srail
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105369309_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_7baf3dec4b9b3d68eea7e6cd17a5b4d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, lübnan, donald trump, ortadoğu
i̇srail, lübnan, donald trump, ortadoğu

İsrail, Lübnan'da saldırılarını genişletiyor: Hava saldırısında biri asker 2 kişi öldü

14:21 29.04.2026 (güncellendi: 14:31 29.04.2026)
© REUTERS Shir ToremLübnan'a İsrail saldırısı
Lübnan'a İsrail saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
© REUTERS Shir Torem
Abone ol
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir Lübnan askeri ile kardeşi hayatını kaybetti. Olay, ülkenin güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hırbet Selm beldesinde meydana geldi.
Lübnan Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, saldırının bir motosikleti hedef aldığı belirtildi. Açıklamaya göre, görev yerinden Suvane beldesindeki evine gitmekte olan asker ile kardeşi, motosikletle seyir halindeyken İsrail’e ait hava unsurlarının hedefi oldu.
Yerel kaynaklar, İsrail’in son günlerde Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırılarını artırdığını bildiriyor. Özellikle ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından saldırıların genişlediği ve işgal bölgesi dışında kalan yerleşimlerin de hedef alındığı ifade ediliyor.

Siviller dönemiyor, yerleşimler fiilen güvensiz

Bölgeden gelen bilgilere göre, hava saldırılarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar da sürüyor. Bu durum, çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin geri dönüşünü zorlaştırırken, güney Lübnan’daki birçok yerleşimi de fiilen güvensiz hale getiriyor.
Öte yandan İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu bölgelerde patlayıcılarla gerçekleştirdiği yıkımların devam ettiği aktarılıyor. Uzmanlar, bu durumun bölgede 'yanmış toprak' benzeri bir tablo oluşturduğunu ve ileride olası bir çekilme durumunda bile yaşamın yeniden kurulmasını zorlaştırabileceğini belirtiyor.

İsrail'in saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail, 2 Mart’tan itibaren Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve güneyde bazı bölgeleri işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıklarken, Sağlık Bakanlığı saldırılarda 2 bin 500’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren geçici ateşkesin üç hafta uzatıldığını açıklamıştı.
Ancak ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü, Hezbollah’ın da ihlal gerekçesiyle karşılık verdiği bildiriliyor.
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
DÜNYA
Handala hacker grubu: Orta Doğu’daki ABD piyadelerinin kişisel bilgilerini ele geçirdik
13:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала