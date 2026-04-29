İsrail, Lübnan'da saldırılarını genişletiyor: Hava saldırısında biri asker 2 kişi öldü
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir Lübnan askeri ile kardeşi hayatını kaybetti. Olay, ülkenin güneyindeki... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T14:31+0300
14:21 29.04.2026 (güncellendi: 14:31 29.04.2026)
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir Lübnan askeri ile kardeşi hayatını kaybetti. Olay, ülkenin güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hırbet Selm beldesinde meydana geldi.
Lübnan Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, saldırının bir motosikleti hedef aldığı belirtildi. Açıklamaya göre, görev yerinden Suvane beldesindeki evine gitmekte olan asker ile kardeşi, motosikletle seyir halindeyken İsrail’e ait hava unsurlarının hedefi oldu.
Yerel kaynaklar, İsrail’in son günlerde Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırılarını artırdığını bildiriyor. Özellikle ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından saldırıların genişlediği ve işgal bölgesi dışında kalan yerleşimlerin de hedef alındığı ifade ediliyor.
Siviller dönemiyor, yerleşimler fiilen güvensiz
Bölgeden gelen bilgilere göre, hava saldırılarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar da sürüyor. Bu durum, çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin geri dönüşünü zorlaştırırken, güney Lübnan’daki birçok yerleşimi de fiilen güvensiz hale getiriyor.
Öte yandan İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu bölgelerde patlayıcılarla gerçekleştirdiği yıkımların devam ettiği aktarılıyor. Uzmanlar, bu durumun bölgede 'yanmış toprak' benzeri bir tablo oluşturduğunu ve ileride olası bir çekilme durumunda bile yaşamın yeniden kurulmasını zorlaştırabileceğini belirtiyor.
İsrail'in saldırıları ve ateşkes süreci
İsrail, 2 Mart’tan itibaren Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve güneyde bazı bölgeleri işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıklarken, Sağlık Bakanlığı saldırılarda 2 bin 500’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren geçici ateşkesin üç hafta uzatıldığını açıklamıştı.
Ancak ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü, Hezbollah’ın da ihlal gerekçesiyle karşılık verdiği bildiriliyor.