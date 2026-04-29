Handala hacker grubu: Orta Doğu’daki ABD piyadelerinin kişisel bilgilerini ele geçirdik
Hacker grubu Handala, yayınladığı bir mesajla Basra Körfezi’ndeki tüm ABD Donanması personeline ait kapsamlı kimlik verilerini ele geçirdiğini ve yakında... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
Handala hacker grubu: Orta Doğu’daki ABD piyadelerinin kişisel bilgilerini ele geçirdik

13:26 29.04.2026
Hacker
Hacker grubu Handala, yayınladığı bir mesajla Basra Körfezi’ndeki tüm ABD Donanması personeline ait kapsamlı kimlik verilerini ele geçirdiğini ve yakında yayınlayacaklarını bildirdi.
Grup, operasyonel görevler ve görev dışı faaliyetler dahil olmak üzere on binlerce personele ait verilere sahip olduğunu öne sürdü.
Daha önce FBI direktörü Kash Patel’in özel e-posta hesabını hackleyerek fotoğraflarını yayınlayan Handala’nın ayrıca WhatsApp üzerinden ABD deniz piyadelerine doğrudan mesajlar göndererek kimliklerinin artık gizli olmadığını bildirdiği ifade edildi.

‘Yakında yayınlayacağız’

Handala, bölgedeki tüm ABD Donanması personeline ait genel bilgileri yakında yayımlayacağını duyurdu. ABD güçlerini Minab’daki okulda 168 çocuğun ölümünden sorumlu ‘teröristler’ olarak nitelendiren grup, bir saldırı hazırlığı kapsamında tüm hareketlerin yakından izlendiğini belirtti.
Grup, Telegram kanalında şu ifadeleri kullandı:

Bugün, yalnızca bir gösteri olarak ve istihbarat üstünlüğümüzün boyutunu kanıtlamak amacıyla, Basra Körfezi bölgesinde konuşlu 2 bin 379 ABD deniz piyadesinin tüm kişisel bilgilerini yayımladık.

Bu, gözetleme kapasitemizin yalnızca okyanusta bir damlası. Amerikan komutanlarının övündüğü ‘güvenlik’, boş bir yanılsamadan ibarettir.

Mesajda ayrıca deniz piyadelerinin aileleri, ev adresleri, üsleri, alışveriş alışkanlıkları ve ‘gece faaliyetleri’ hakkında ‘ayrıntılı bilgilere’ sahip olunduğu da iddia edildi.
Grup, on binlerce personele ait operasyonel ve görev dışı faaliyetleri içeren verilere sahip olduğunu belirtti.

Handala hacker grubu hakkında

Kendisini Filistin yanlısı bir grup hacker olarak tanımlayan Handala, 11 Mart'ta Michigan merkezli tıbbi cihaz ve hizmet sağlayıcısı Stryker'ın hacklendiğini ve şirketin büyük miktarda verisinin silindiğini aktarmıştı.
Ayrıca İsrail'in eski başbakanı Naftali Bennett ve uzun süredir müttefiki olan eski adalet bakanı Ayelet Shaked'e yönelik siber saldırılar gerçekleştirdiğini de duyurmuştu.
