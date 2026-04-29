Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/iranda-devriye-gorevindeki-polislere-ates-acildi-1-polis-oldu-1105359514.html
İran'da devriye görevindeki polislere ateş açıldı: 1 polis öldü
İran'da devriye görevindeki polislere ateş açıldı: 1 polis öldü
Sputnik Türkiye
Ülkenin güneyindeki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde devriye görevindeki polislere ateş açılması sonucu 1 polisin hayatını kaybetti. 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T11:20+0300
dünya
i̇ran
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098155849_0:37:747:457_1920x0_80_0_0_46cdddbe4ed0754b0c06bf53e3b41be4.png
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098155849_45:0:702:493_1920x0_80_0_0_a5bcc8facf5b9609985403af6ce6d1aa.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
11:20 29.04.2026
© AP Photo / Ebrahim Norooziİran polisi
İran polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Abone ol
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde devriye görevindeki polislere ateş açılması sonucu 1 polisin hayatını kaybettiği, 3 polisin ise yaralandığı belirtildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın Sistan-Beluçistan eyaleti polis teşkilatının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup Zahidan kentinde devriye görevindeki polis memurlarına ateş açtı.
Saldırıda Muhammed Rıza Nizamdust adlı bir polis hayatını kaybetti, 3 polis ise yaralandı.
Saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
DÜNYA
Trump’tan ekibine İran talimatı: ‘Uzun vadeli ablukaya hazırlanın’
08:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала