İran'da devriye görevindeki polislere ateş açıldı: 1 polis öldü
Sputnik Türkiye
Ülkenin güneyindeki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde devriye görevindeki polislere ateş açılması sonucu 1 polisin hayatını kaybetti. 29.04.2026, Sputnik Türkiye
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde devriye görevindeki polislere ateş açılması sonucu 1 polisin hayatını kaybettiği, 3 polisin ise yaralandığı belirtildi.İran resmi haber ajansı IRNA'nın Sistan-Beluçistan eyaleti polis teşkilatının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup Zahidan kentinde devriye görevindeki polis memurlarına ateş açtı.Saldırıda Muhammed Rıza Nizamdust adlı bir polis hayatını kaybetti, 3 polis ise yaralandı.Saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/trumptan-ekibine-iran-talimati-uzun-vadeli-ablukaya-hazirlanin-1105352552.html
