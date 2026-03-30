FBI’dan FBI direktörü Patel’in e-postasına sızan hackerlarla ilgili bilgi için 10 milyon dolar ödül

FBI, Direktör Kash Patel’in e-posta hesabının hack’lendiğini doğruladı. ABD hacker’lar için 10 milyon dolar ödül açıkladı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T18:57+0300

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İran bağlantılı hacker’ların FBI Direktörü Kash Patel’e ait bir e-posta hesabına erişim sağladığını doğruladı, ancak herhangi bir devlet bilgisinin ele geçirilmediğini bildirdi.Büro, İran bağlantılı hacker’ların direktörün kişisel e-posta hesabını hedef aldığını ve ele geçirilen bilgilerin eski olduğunu belirtti.İran bağlantılı hacker grubu Handala, cuma günü Patel’in e-posta hesabını hack’lediğini duyurdu ve bilgi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından da aynı gün içinde doğrulandı.‘Söze aşılmaz sistemlerine diz çöktürüldü’Hacker’lar, “FBI’ın sözde ‘aşılamaz’ sistemleri ekibimiz tarafından saatler içinde diz çöktürüldü” ifadelerini kullandı.Söz konusu hesabın FBI sistemlerinde barındırılmadığı, kişisel bir Gmail hesabı olduğu görülüyor.FBI, medyaya yaptığı açıklamada “kötü niyetli aktörlerin Direktör Patel’in kişisel e-posta bilgilerini hedef aldığının farkında olduklarını” belirtti ve olası riskleri azaltmak için adımlar atıldığını kaydetti.Handala hacker grubu hakkındaKendisini Filistin yanlısı bir grup hacker olarak tanımlayan Handala, 11 Mart'ta Michigan merkezli tıbbi cihaz ve hizmet sağlayıcısı Stryker'ın hacklendiğini ve şirketin büyük miktarda verisinin silindiğini aktarmıştı.Ayrıca İsrail'in eski başbakanı Naftali Bennett ve uzun süredir müttefiki olan eski adalet bakanı Ayelet Shaked'e yönelik siber saldırılar gerçekleştirdiğini de duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/iranli-hackerlar-fbi-direktorunun-e-mailine-sizdi-bakanlik-dogruladi-1104563430.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

