https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/hakkaride-kaybolan-8-yasindaki-osmandan-aci-haber-1105357086.html

Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman’dan acı haber

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş'tan acı haber geldi. 26 Nisan'dan bu yana aranan çocuğun cansız bedenine... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T10:34+0300

türki̇ye

hakkari

jandarma arama kurtarma (jak)

van emniyet müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105357559_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_43767cf970c585da036bb9484760efd4.jpg

Hakkari Şemdinli ilçesinde 26 Nisan’da dereye düşerek kaybolan Osman Taş için başlatılan arama çalışması, 4’üncü gününde acı haberle sonuçlandı.Yürütülen çalışmalar sonucunda, 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.Dereye düştükten sonra kayıplara karıştıOlay, Yufkalı köyü Korgan mezrasında meydana geldi.İddiaya göre dengesini kaybederek dereye düşen küçük çocuk, kısa sürede akıntıya kapılarak gözden kayboldu.Ailenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.Ekipler seferber olduAFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, belediye ekipleri ve Şemdinli Arama Kurtarma Derneği personeli bölgede yoğun çalışma yürüttü.Ayrıca arama çalışmalarına, Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğü’nden dalgıç ekipler de destek verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

