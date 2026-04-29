İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman’dan acı haber
Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman’dan acı haber
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş’tan acı haber geldi. 26 Nisan’dan bu yana aranan çocuğun cansız bedenine... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
10:34 29.04.2026
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş’tan acı haber geldi. 26 Nisan’dan bu yana aranan çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu noktaya yakın bir bölgede ulaşıldı.
Hakkari Şemdinli ilçesinde 26 Nisan’da dereye düşerek kaybolan Osman Taş için başlatılan arama çalışması, 4’üncü gününde acı haberle sonuçlandı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda, 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Dereye düştükten sonra kayıplara karıştı

Olay, Yufkalı köyü Korgan mezrasında meydana geldi.
İddiaya göre dengesini kaybederek dereye düşen küçük çocuk, kısa sürede akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Ailenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Ekipler seferber oldu

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, belediye ekipleri ve Şemdinli Arama Kurtarma Derneği personeli bölgede yoğun çalışma yürüttü.
Ayrıca arama çalışmalarına, Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğü’nden dalgıç ekipler de destek verdi.
