Güney Sudan’da açlık alarmı: BM 7.8 milyon kişinin krizle karşı karşıya olduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

BM'ye göre Güney Sudan'da 7.8 milyon kişi şiddetli gıda güvensizliği yaşıyor. Çocuklar ve kadınlar en riskli gruplar arasında yer alırken, ülkede kıtlık... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T16:07+0300

BM, Güney Sudan’da tırmanan çatışmalar, ekonomik kriz ve iklim şoklarının etkisiyle 7.8 milyon kişinin şiddetli gıda güvensizliği yaşadığını ve ülkenin ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Güney Sudan'da nisan-temmuz döneminde gıda güvensizliğinin 'kriz' ve üzeri düzeye ulaşmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 56'sına denk gelen 7.8 milyon kişinin kriz düzeyinde gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu, 73 bin 300 kişinin de 'felaket' seviyesinde açlık riski altında bulunduğu kaydedildi.2.2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme ile, 1.2 milyon hamile ve emziren ciddi sağlık riskiyle karşı karşışaSon tahminlere göre, gıda güvensizliği riskinin yüzde 160 arttığı belirtilen açıklamada, çocuklar ve kadınların en fazla etkilenen gruplar arasında yer aldığı ifade edildi.Açıklamada, 2.2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğine işaret edildi.700 bin çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme aktarılan açıklamada, 1.2 milyon hamile ve emziren kadının ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, Güney Sudan'ın Jonglei, Yukarı Nil ve Unity eyaletlerindeki 11 bölgede ciddi bir kıtlık tehdidinin kapıda olduğuna dikkat çekildi.Ülkedeki çatışmaların birçok sağlık kuruluşunun kapanmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada, yetersiz sağlık hizmetlerinin sıtma ve kolera gibi salgın hastalıkların yayılmasına zemin hazırladığı kaydedildi.Açıklamada, uluslararası topluma gıda yardımı, temiz su ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için acil finansman sağlanması çağrısında bulunuldu.

