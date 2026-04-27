Somali’de açlık krizi derinleşiyor: Yarım milyondan fazla kişi yerinden edildi

Somali’de kuraklık nedeniyle 500 binden fazla kişi evini terk etti. Yardımların yetersiz kalması, açlık riskini kritik seviyeye taşıdı. 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T17:40+0300

Somali genelinde, kuraklık nedeniyle evlerini terk eden toplulukların ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.Son yağış sezonunun başarısız geçmesinin, geçim kaynaklarını yok ettiği, hayvan ölümlerine ve bir yıl daha hasat kaybına yol açtığı belirtildi.Yetkililer, bu yıl içinde 500 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, bunun büyük bölümünün kuraklıktan kaynaklandığını bildirdi.Yerinden edilenler açlıkla karşı karşıyaBirleşmiş Milletler verilerine göre, yerinden edilen ailelerin açlık riski en yüksek grup olduğu ifade edildi.Kamplara ulaşan insanların çoğunun günlerce yürüyerek, yol boyunca yabani bitkilerle hayatta kalmaya çalıştığı aktarıldı.40 yaşındaki Fatima’nın, yaşadıklarını "Bu beşinci kaçışım. Hala kuraklıkla mücadele ediyorum ve ailemi besleyecek hiçbir şeyim yok" sözleriyle anlattığı bildirildi.Kamplara ulaşan birçok kişinin yetersiz beslenmiş ve bitkin halde olduğu, çocukların ise yürüyemeyecek kadar güçsüz olduğu ifade edildi.Yardımlar yetersiz kalıyorİnsani yardım fonlarının ciddi şekilde azaldığı ve bu yıl ihtiyaç duyulan desteğin yalnızca yüzde 14’ünün karşılandığı aktarıldı.Somali’nin, ABD’nin açıkladığı 2 milyar dolarlık küresel yardım paketinin dışında bırakıldığı belirtildi.Bu kararın arkasında, yardımın kötüye kullanılması ve bazı tesislerin zarar görmesi gibi nedenlerin yer aldığı ifade edildi.Uzmanlara göre, mevcut durumun devam etmesi halinde açlık krizinin daha da derinleşebileceği uyarısı yapıldı.

