https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/genc-avukata-silahli-saldiri-hayatini-kaybetti-1105361526.html

Genç avukata silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bursa'da avukat Hatice Kocaefe, müvekkilinin husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Genç avukat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T12:12+0300

türki̇ye

bursa

i̇stanbul barosu

silahlı saldırı

avukat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105360926_0:176:1080:784_1920x0_80_0_0_da49ca9cb3b84f99f1d5c7c82a29b5c2.jpg

Bursa Gürsu'da müvekkiliyle yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybetti. Saldırıyı gercekleştiren kişinin avukat Kocaefe'nin müvekkiliyle aralarında husumet bulunduğu ortaya çıktı. Genç avukat kurtarılamadıBursa'nın Gürsu ilçesinde, araçtan silahla yolda yürüyen kişilere ateş edilmesi sonucu Elif Çalışkan ile avukat Hatice Kocaefe yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Kocaefe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Çalışkan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.Müvekkilinin husumetlisi vurdu iddiası Jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla husumet bulunduğunu, ölen Hatice Kocaefe'nin ise Elif Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlendiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin olayı gerçekleştirmesi ve otomobille kaçması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bu arada, İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu öğrenilen Kocaefe'nin cenazesinin Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

