Fransa Parlamentosu, geçen yıl ülkeyi sarsan Gisele Pelicot davasının ardından 'rıza' kavramını ceza yasasındaki 'tecavüz' tanımına dahil etti. Yeni... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
Pelicot davası sonrası Fransa'da yasa değişti: Cinsel suçlara 'rıza' tanımı getirildi
13:58 30.10.2025 (güncellendi: 14:28 30.10.2025)
Fransa Parlamentosu, geçen yıl ülkeyi sarsan Gisele Pelicot davasının ardından 'rıza' kavramını ceza yasasındaki 'tecavüz' tanımına dahil etti. Yeni düzenlemeyle, cinsel saldırı 'rıza dışı her türlü eylem' olarak tanımlanacak ve mağdurun sessiz olması rıza sayılmayacak.
Fransa Parlamentosu, ülkenin ceza yasasında tarihi bir değişikliğe giderek 'rıza' kavramını 'tecavüz' tanımına ekledi. Düzenleme, geçen yıl tüm ülkeyi ve dünyayı sarsan Gisele Pelicot davası sonrası gündeme geldi.
Fransa, Avrupa'daki uygulamalara yaklaştı
Yeni yasa, Fransa'nın cinsel suçlara ilşkin mevzuatını birçok Avrupa ülkesiyle uyumlu hale getirecek. Mevcut yasada tecavüz, 'şiddet, tehdit, baskı veya sürpriz yoluyla gerçekleştirilen her türlü cinsel penetrasyon' olarak tanımlanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle tanım, 'rıza dışı her türlü eylem' şeklinde genişletildi.
Sessizlik, rıza sayılmayacak
Yasa metninde rızanın 'bilgilendirilmiş, belirli, önceden verilmiş ve geri alınabilir' olması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca mağdurun sessiz kalması veya tepki vermemesi durumunun 'rıza anlamına gelmeyeceği' açıkça ifade edildi. Yeni tanım, önceki ifadeyi koruyarak, “Bir cinsel eylem, şiddet, tehdit veya baskı altında gerçekleştirilmişse rıza yoktur” hükmünü sürdürüyor.
Tasarı, geçen hafta Ulusal Meclis'te büyük çoğunlukla kabul edilmişti. Senato'da yapılan oylamada ise yasa 327'ye karşı 0 oyla onaylandı, 15 senatör çekimser kaldı.
Yeşiller Partisi milletvekili Marie-Charlotte Garin, oylama sonrası yaptığı açıklamada “Hayır, hayır demektir. Hayır yoksa bu evet anlamına gelmez. Evet ise gerçek bir evet olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Gisele Pelicot'un davası ülkeyi sarsmıştı
Değişiklik, Gisele Pelicot’un eski eşi ve 50’den fazla erkeğin yargılandığı toplu tecavüz davasının ardından gündeme gelmişti. Pelicot’un eşi, kadını yıllar boyunca uyutucu ilaçlarla bayıltarak internet üzerinden tanıştığı kişilere saldırttığı gerekçesiyle mahkum edilmişti.
Macron'un imzasıyla yürürlüğe girecek
Bu dava, Fransa’da “rıza” kavramının yasadaki eksikliğini tartışmaya açtı. Bazı hukukçular yeni düzenlemenin gençler arasında “karşılıklı isteği” teşvik edeceğini savunurken, bazı feminist örgütler odak noktasının rızadan çok “failin davranışı” olması gerektiğini belirtti.
Yasa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un imzasının ardından yürürlüğe girecek.