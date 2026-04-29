Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
23:51 29.04.2026 (güncellendi: 23:59 29.04.2026)
TBMM Genel Kurulunda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 5 maddesi kabul edildi.
Kabul edilen yeni düzenlemelerle tapu işlemlerinde elektronik rapor zorunluluğu getirilirken, TOKİ sosyal konut ihalelerine damga vergisi istisnası sağlandı. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikle apartman yöneticilerinin keyfi aidat belirlemesi engellenerek, işletme projesi ve aidat artış yetkisi kat malikleri kuruluna devredildi.
Kabul edilen maddelerin detayları şöyle;
SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilen kuruluşların hazırladığı değerleme raporlarının, bankalar ve kamu kurumları tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda ve bedelsiz olarak gönderilmesi zorunlu hale getirildi. Uygulama usullerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü belirleyecek.
TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri, damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek.
Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikle, yöneticilerin tek başına "keyfi" aidat belirlemesinin önüne geçiliyor. Buna göre;
1.İşletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak.
2.Mevcut bir işletme projesi yoksa, yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu projede öngörülen artış oranı, bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek.
3.Geçici projeler kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak.
Kanun'un, "yönetim planı ve değiştirilmesi" başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre, yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak.
Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak.
TBMM Genel Kurulu'da, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin 5. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.