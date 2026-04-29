Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilen kuruluşların hazırladığı değerleme raporlarının, bankalar ve kamu kurumları tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne elektronik ortamda ve bedelsiz olarak gönderilmesi zorunlu hale getirildi. Uygulama usullerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü belirleyecek.

TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri, damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek.