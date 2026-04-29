Endonezya’da aktiviste asit saldırısı düzenlenmişti: Askerler mahkemede
Endonezya’da aktiviste asit saldırısı düzenlenmişti: Askerler mahkemede
Sputnik Türkiye
Endonezya’da bir aktiviste 12 martta yapılan asitli saldırı davası başladı. Olayda adı geçen 4 askerin 12 yıla kadar hapisle yargılandığı, saldırının ise... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T16:05+0300
2026-04-29T16:05+0300
2026-04-29T16:05+0300
Endonezya’da insan hakları aktivisti Andrie Yunus’a yönelik 12 martta yapılan asitli saldırıyla ilgili davanın başladığı bildirildi.Askeri savcıların, olayda adı geçen 4 askerin planlı saldırı suçlamasıyla yargılanmasını talep ettiği ve en fazla 12 yıl hapis cezası istendiği aktarıldı.Saldırının, Yunus’un yüzü ve vücudunun yaklaşık yüzde 20’sinde ağır yanıklara yol açtığı, sağ gözünün ise ciddi şekilde zarar gördüğü ifade edildi.Saldırının arkasında ne var?Yetkililerin, saldırının Yunus’un orduya yönelik eleştirilerinin ardından gerçekleştiğini belirttiği aktarıldı.Yunus’un, ordunun sivil yönetimde daha fazla yer almasına imkan tanıyan düzenlemelere karşı çıktığı ve bu nedenle hedef alındığı öne sürüldü.Askeri savcı Mohammad Iswadi’nin duruşmada "Şüpheliler, Yunus’un orduya hakaret ettiğini düşündü" dediği ifade edildi.Saldırıda, asidin motosikletli kişiler tarafından atıldığı ve kimyasal karışım kullanıldığı aktarıldı.İnsan hakları kuruluşlarından uyarıEndonezya’daki insan hakları kurumu Komnas HAM’ın, olayla bağlantılı kişi sayısının en az 14 olabileceğini açıkladığı bildirildi.Kuruluşun, saldırının toplumda korku yaratabileceği uyarısında bulunduğu ve sürecin askeri mahkemede görülmesinin şeffaflık açısından tartışma yarattığı ifade edildi.Ayrıca diğer şüphelilerin de sivil mahkemelerde yargılanması çağrısı yapıldığı aktarıldı.
endonezya, aktivist, asit, saldırı, yanık, hapis cezası
endonezya, aktivist, asit, saldırı, yanık, hapis cezası
Endonezya’da aktiviste asit saldırısı düzenlenmişti: Askerler mahkemede
Endonezya’da bir aktiviste 12 martta yapılan asitli saldırı davası başladı. Olayda adı geçen 4 askerin 12 yıla kadar hapisle yargılandığı, saldırının ise aktivistin eleştirileri sonrası gerçekleştiği aktarıldı.
Endonezya’da insan hakları aktivisti Andrie Yunus’a yönelik 12 martta yapılan asitli saldırıyla ilgili davanın başladığı bildirildi.
Askeri savcıların, olayda adı geçen 4 askerin planlı saldırı suçlamasıyla yargılanmasını talep ettiği ve en fazla 12 yıl hapis cezası istendiği aktarıldı.
Saldırının, Yunus’un yüzü ve vücudunun yaklaşık yüzde 20’sinde ağır yanıklara yol açtığı, sağ gözünün ise ciddi şekilde zarar gördüğü ifade edildi.
Saldırının arkasında ne var?
Yetkililerin, saldırının Yunus’un orduya yönelik eleştirilerinin ardından gerçekleştiğini belirttiği aktarıldı.
Yunus’un, ordunun sivil yönetimde daha fazla yer almasına imkan tanıyan düzenlemelere karşı çıktığı ve bu nedenle hedef alındığı öne sürüldü.
Askeri savcı Mohammad Iswadi’nin duruşmada "Şüpheliler, Yunus’un orduya hakaret ettiğini düşündü" dediği ifade edildi.
Saldırıda, asidin motosikletli kişiler tarafından atıldığı ve kimyasal karışım kullanıldığı aktarıldı.
İnsan hakları kuruluşlarından uyarı
Endonezya’daki insan hakları kurumu Komnas HAM’ın, olayla bağlantılı kişi sayısının en az 14 olabileceğini açıkladığı bildirildi.
Kuruluşun, saldırının toplumda korku yaratabileceği uyarısında bulunduğu ve sürecin askeri mahkemede görülmesinin şeffaflık açısından tartışma yarattığı ifade edildi.
Ayrıca diğer şüphelilerin de sivil mahkemelerde yargılanması çağrısı yapıldığı aktarıldı.