EMD Başkanı Kaya: ‘Türkiye imalatçı ülke olmaktan çıkıyor’

“Mevcut program daha öncede uygulanmış standart bir ortodoks program. Türkiye’nin farkı petrol fiyatları. Petrol fiyatları düşük olduğu sürece Merkez Bankası’nın elinde güçlü bir sopa var; o sopa ile kuru kontrol ediyordu ve maliye politikası ile de talep tarafı kontrol ediliyordu. Bu 2000’lerin başında çalıştı. Ama görece daha küçük bir ekonomiydik ve görece daha düzgün işleyen bir ekonomiydik. Şimdi bu zorlanıyor ve eldeki en güçlü destek olan petrol fiyatlarında da bir yükseliş var. Yapısal bozukluklar, toplumdaki hoşnutsuzluk, insanlardaki güvensizlik gibi çok daha büyük yapısal sorunlar saklı kalmak kaydıyla teknik düzeydeki zorlanmamız bundan geliyor. Bu devam edecek gibi görünüyor, en azından çıktığı kadar hızlı geri gelmeyecek gibi görünüyor. Petrol fiyatları yükselince bütün emtiaları, sanayi mamulleri peşine takıyor.”