Başkan Adayı Barış Göktürk: 'Hayatımı Fenerbahçe maçlarına göre yaşıyorum'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran yeni başkan seçimi için tarihi duyurdu. Sarı lacivertli camiada yeni başkan adaylarının isimleri gündem olmaya... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, camianın merakla beklediği olağanüstü seçimli genel kurul tarihini duyurdu. "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyen Saran, seçimlerin 6-7 Haziran'da yapılacağını belirtti.
İş insanı Barış Göktürk dün sports digitale kanalına verdiği röportajda resmen başkan adayı olacağını duyurdu. Göktürk "Fenerbahçe için savaşmaya geliyorum" dedi.
Göktürk, Fenerbahçe'de profesyonel bir futbol icra kurulu olması gerektiğini vurgularken teknik direktör tercihi konusunda yerli-yabancı ayrımını doğru bulmadığını belirtti.
Göktürk, yerli teknik direktör tercih edilmesi halinde yabancı profesyonellerle, yabancı teknik direktör tercih edilmesi halinde ise Türkiye’yi bilen yerli profesyonellerle desteklenen bir model gerektiğini ifade etti.
Göktürk şunları kaydetti:
"34 yıldır tribünde maç izliyorum, 25 yıldır kongre üyesiyim. Hayatımı Fenerbahçe maçlarına göre yaşıyorum... Bütün ailem Fenerbahçeli, biz hayatımızı Fenerbahçe'ye göre yaşıyoruz."
"Üç başkanla çalıştım, Fenerbahçe'nin içini tanıma fırsatım oldu"
"Ben uzun yıllardır Fenerbahçe'nin içinde olan, 25 yıldır kongre üyesi olan, üç başkanla çalışma fırsatımı bulmuş bir insanım. Fenerbahçe'nin iç organlarına kadar mali ve sportif konularına hakim olan biriyim. Fenerbahçe'yi iyi tanıyorum."
Barış Göktürk 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 44 yaşındaki Göktürk, eğitim hayatına Saint Benoit Fransız Lisesi’nde başladı. Yükseköğrenimini ise ABD’de University of California’da İşletme Ekonomisi bölümünde tamamladı.
Barış Göktürk, Türkiye sanayisinin ve dış ticaretinin önemli aktörlerinden biri olan Göktürk Holding’in kurucu Yönetim Kurulu Başkanıdır.