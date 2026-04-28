Beşiktaş saldırısında polislerle dalga geçen ifadeler kullanmışlardı: 5 yıl hapis cezası istendi
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik saldırıda polisler hakkında alaycı paylaşımlarda bulunan 8 kişi için iddianame hazırlandı. Şüpheliler hakkında 5 yıla kadar... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T16:15+0300
İstanbul Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısında çektikleri videolarda polislere yönelik alaycı ifadeler kullanan 1'i tutuklu 8 kişi için iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıkların "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1,5'ar yıldan, 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Sosyal medyada paylaştıkları videolar tepki çekmiştiSaldırıyla ilgili sosyal medyada yayımlanan video içeriğinin tesadüfi ya da bireysel bir davranış ürünü olmadığı iddianamede belirtilirken, videonun şüpheliler tarafından fiilin başından itibaren müşterek katkıyla bilinçli bir şekilde oluşturulduğu kaydedildi.Videoya yapılan yorumlar incelendiğinde, olayın toplumda infial oluşturduğu anlatılan iddianamede, şüphelilerin sarf ettiği ifadeler ve sergiledikleri tutum birlikte değerlendirildiğinde, eylemin kamu düzenini sağlamak ve terör saldırısına müdahale etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatı mensuplarını hedef aldığı, bu suretle kamu görevlileri aleyhine küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı bir algı oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendiSöz konusu söylem ve davranışların, bir tarafta devletin güvenliğini sağlamakla görevli emniyet mensupları ile bu kuruma güven duyan ve destekleyen toplum kesimi, diğer tarafta ise bu kesime karşı olumsuz duygu ve düşüncelere sahip kişiler arasında karşıtlık oluşturacak nitelikte olduğu anlatılan iddianamede, videonun toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte olduğu belirtildi.İddianamede, tutuklu N.K. ile tutuksuz şüpheliler B.K, C.A, İ.K, M.D, N.Ö, S.N.B. ile Z.S'nin "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1,5'ar yıldan, 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
