BM: Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiği, İran savaşı nedeniyle yüzde 95’ten fazla azaldı
Birleşmiş Milletler (BM), Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiğinin İran savaşı nedeniyle yüzde 95’ten fazla azaldığını duyurdu. 29.04.2026, Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’taki BM merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.Dujarric yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı'yla bağlantılı gemi geçişleri 28 Şubat’tan bu yana yüzde 95.3 azaldı. Aynı dönemde gıda emtia fiyatları yüzde 6, Avrupa için ham petrol fiyatları ise yüzde 53 arttı” dedi.
00:59 29.04.2026
Birleşmiş Milletler (BM), Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiğinin İran savaşı nedeniyle yüzde 95’ten fazla azaldığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’taki BM merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.
Dujarric yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı'yla bağlantılı gemi geçişleri 28 Şubat’tan bu yana yüzde 95.3 azaldı. Aynı dönemde gıda emtia fiyatları yüzde 6, Avrupa için ham petrol fiyatları ise yüzde 53 arttı” dedi.
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek ABD’ye karşı 'kesin stratejimizdir'
25 Nisan, 21:09
