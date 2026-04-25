https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/iran-devrim-muhafizlari-hurmuz-bogazini-kontrol-etmek-abdye-karsi-kesin-stratejimizdir-1105278423.html
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek ABD’ye karşı 'kesin stratejimizdir'
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, küresel enerji arzı için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün ABD ile gerilimde Tahran’ın “kesin stratejisi” olduğunu... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T21:09+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104959307_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_f3255d221e3227ea800a3c4538704e52.png
İran Devrim Muhafızları (IRGC), ABD ile yaşanan gerilim bağlamında Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün İran’ın temel stratejisi olduğunu duyurdu.IRGC’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın kontrol altında tutulmasının ve bu kontrolün caydırıcı etkisinin ABD ile bölgedeki müttefikleri üzerinde sürdürülmesinin İran’ın “kesin stratejisi” olduğu belirtildi.Açıklamada, söz konusu stratejinin hem askeri hem de jeopolitik açıdan kritik bir rol oynadığı vurgulandı.'ABD'nin ablukası sürerse İran'ın gücüyle karşı karşıya kalacaklar'İran Silahlı Kuvvetleri tarafından devlet televizyonuna yapılan açıklamada, ABD’ye doğrudan mesaj vererek bölgedeki askeri faaliyetlerin sonuçlarına dikkat çekilmişti.Açıklamada, “Eğer saldırgan Amerikan ordusu bölgedeki kuşatma ve korsanlığa devam ederse, güçlü İran silahlı kuvvetlerinin tepkisiyle karşı karşıya kalacaklarından emin olsunlar” ifadeleri kullanılmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104959307_45:0:704:494_1920x0_80_0_0_1af7738234b69ea1298eb2c479fdbee5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
