İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek ABD’ye karşı 'kesin stratejimizdir'
İran Devrim Muhafızları, küresel enerji arzı için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD ile gerilimde Tahran'ın "kesin stratejisi" olduğunu... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T21:09+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/trump-iran-gorusmeleri-icin-pakistana-yapilacak-abd-heyeti-ziyaretini-iptal-etti-1105277575.html
21:09 25.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
İran Devrim Muhafızları, küresel enerji arzı için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün ABD ile gerilimde Tahran’ın “kesin stratejisi” olduğunu açıkladı.
İran Devrim Muhafızları (IRGC), ABD ile yaşanan gerilim bağlamında Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün İran’ın temel stratejisi olduğunu duyurdu.
IRGC’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın kontrol altında tutulmasının ve bu kontrolün caydırıcı etkisinin ABD ile bölgedeki müttefikleri üzerinde sürdürülmesinin İran’ın “kesin stratejisi” olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu stratejinin hem askeri hem de jeopolitik açıdan kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

'ABD'nin ablukası sürerse İran'ın gücüyle karşı karşıya kalacaklar'

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından devlet televizyonuna yapılan açıklamada, ABD’ye doğrudan mesaj vererek bölgedeki askeri faaliyetlerin sonuçlarına dikkat çekilmişti.
Açıklamada, “Eğer saldırgan Amerikan ordusu bölgedeki kuşatma ve korsanlığa devam ederse, güçlü İran silahlı kuvvetlerinin tepkisiyle karşı karşıya kalacaklarından emin olsunlar” ifadeleri kullanılmıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2026
DÜNYA
Trump, İran görüşmeleri için Pakistan’a yapılacak ABD heyeti ziyaretini iptal etti
19:04
