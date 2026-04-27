Bilim insanları bile gözlerine inanamadı: Deniz tabanında Dünya'nın içine açılan bir pencere keşfedildi

Norveç açıklarında araştırma yapan bilim insanları, Barents Denizi'nin derinliklerinde 18 bin yıllık bir kraterin içinde çamur ve metan gazı püskürten nadir...

2026-04-27T16:15+0300

Arktik kaşifleri, Norveç’in uzak Ayı Adası’nın yaklaşık 113 kilometre güneyinde, Barents Denizi tabanında "gizli hazine" olarak nitelendirdikleri büyüleyici bir keşfe imza attı. Yaklaşık 400 metre derinlikte bulunan ve Borealis Çamur Volkanı adı verilen bu yapı, Dünya’nın kabuğu altındaki tortuları ve suyu yüzeye taşıyan doğal bir pencere görevi görüyor. Bilim insanları, bu keşfin gezegenimizin iç yapısını anlamak için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguluyor.Buzul Çağı’ndan kalma dev kraterYapılan araştırmalarda, volkanın yaklaşık 18.000 yıl önce, son Buzul Çağı'nın sonunda meydana gelen devasa bir doğal patlama sonucu oluştuğu saptandı. 300 metre genişliğinde ve 25 metre derinliğinde olan bu krater, deniz tabanında adeta bir zaman kapsülü gibi korunmuş durumda. UiT Norveç Arktik Üniversitesi uzmanları, bu tür sistemlerin gezegenimizin biyolojik ve jeolojik çeşitliliğini anlamada sadece başlangıç olduğunu belirtiyor.Metan gazı ve küresel i̇klim bağlantısıKeşif ekibinin lideri Profesör Giuliana Panieri, su altındaki bu püskürmelerin Dünya’nın ne kadar canlı olduğunun bir kanıtı olduğunu ifade etti. Volkanın püskürttüğü sıvıların kompozisyonu, küresel metan bütçesi ve iklim değişikliği araştırmaları için hayati veriler sunuyor. Bilim insanları, bu verilerin sadece dünyamızda değil, diğer gezegenlerdeki yaşam koşullarını ve jeolojik faaliyetleri anlamak için de kullanılabileceğini öngörüyor.Eşsiz bir deniz altı ekosistemi: Doğal sığınakBorealis Çamur Volkanı, sadece jeolojik bir oluşum değil, aynı zamanda insan etkisinden uzak kalmış zengin bir yaşam alanı. Karbonat kabukları üzerinde gelişen bu ekosistem; deniz şakayıkları, süngerler, deniz yıldızları, mercanlar ve nadir deniz örümceklerine ev sahipliği yapıyor. REV Ocean Bilim Direktörü Alex Rogers, bu tür kraterlerin, trol avcılığı gibi yıkıcı insan faaliyetlerinden kaçan hassas türler için güvenli birer sığınak olduğunu vurguladı.

