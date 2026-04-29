Belediye kazısında ortaya çıktı: İnsan kemikleri bulundu

Sputnik Türkiye

Kırıkhan ilçesinde belediye tarafından sürdürülen sosyal tesis inşaatında, temel kazısı sırasında mezar ve insan kemiklerine rastlanması üzerine çalışmalar... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T17:19+0300

Hatay genelinde sıkça görülen arkeolojik izlere bir yenisi daha eklendi.Kırıkhan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yeni Mahallesi’ndeki kazı alanında bir mağara içerisinde mezar kalıntıları, küp parçaları ve insan kemiklerinin ortaya çıkarıldığı belirtildi.Bulguların ilgili kurumlara bildirilmesinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Arkeologlar ve teknik uzmanlar tarafından yapılan ilk incelemelerde, söz konusu kalıntıların bölgenin tarihi dokusu göz önüne alındığında olağan nitelikte olduğu değerlendirildi.Yetkililer, incelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla inşaat faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/orduda-56-yildir-uzerine-oturduklari-tas-1800-yillik-tarihi-eser-cikti-1089940005.html

