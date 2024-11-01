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Ordu'da 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
Ordu'da 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
Sputnik Türkiye
Ordu'nun Fatsa ilçesinde camide 56 yıl boyunca cemaatin oturup çay içtiği taş Roma döneminden kalma tarihi eser çıktı. Tarihi milattan sonra 239 yılına dayanan... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T18:24+0300
2024-11-01T18:26+0300
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Ordu'da cami bahçesinde bulunan taş üzerinde çay içen edebiyat öğretmeni taşın 1800 yıllık tarihi eser olduğunu keşfetti.1968 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde cami inşaatında bulunan taşı bahçeye koyan bölge halkı 56 yıl boyunca üzerinde oturarak çay içti. 56 yıl boyunca kimse tarafından fark edilmeyen taşı Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Aydın Bal, üzerindeki yazıları fark edince yetkililere haber verdi. İncelemeye alınan taşın Roma döneminde kalma 1800 yıllık mil taşı olduğu ifade edildi. Roma İmparatoru 3. Gordianus tarafından dikilen anıt Roma yolunun 3'üncü kilometresini temsilen yapılmıştı. 'Taş, milattan sonra 239 yıllarına ait'Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Doç. Dr. Seçkin Evcim “Taş, milattan sonra 239 yıllarına ait. Mil taşı, özellikle Roma Dönemi’nde 2 ve 3’üncü yüzyıllarda çok yaygın olarak Roma İmparatorluğu’nun bütün topraklarına dikilmiş, yolları ve güzergahları gösteren ve aynı zamanda yolu yaptıran veya onartan imparatoru da onurlandıran dikili taşlardır. Anadolu’da bunlarla ilgili geniş çaplı çalışmalar yapılmıştır. Biz de hemen önceki yapılan çalışmalara baktık ve bu taşın daha önce yayınlanmadığını belirledik” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/unlu-fizikcinin-tahmini-dogrulandi-dunyanin-sonunun-gelecegi-tarih-belli-oldu-1089685503.html
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ordu fatsa tarihi eser, oturak taşı, taş tarihi eser, mil taşı
ordu fatsa tarihi eser, oturak taşı, taş tarihi eser, mil taşı

Ordu'da 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı

18:24 01.11.2024 (güncellendi: 18:26 01.11.2024)
© İHA / AHMET ALTAY - SELİM KUŞCU-AW320062Ordu
Ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© İHA / AHMET ALTAY - SELİM KUŞCU-AW320062
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde camide 56 yıl boyunca cemaatin oturup çay içtiği taş Roma döneminden kalma tarihi eser çıktı. Tarihi milattan sonra 239 yılına dayanan taşı bir öğretmen keşfederek yetkililere haber verdi. Yapılan tarih incelemesinde 1800 yıl öncesinde Roma İmparatoru 3. Gordianus tarafından mil taşı olarak dikildiği tespit edildi.
Ordu'da cami bahçesinde bulunan taş üzerinde çay içen edebiyat öğretmeni taşın 1800 yıllık tarihi eser olduğunu keşfetti.
1968 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde cami inşaatında bulunan taşı bahçeye koyan bölge halkı 56 yıl boyunca üzerinde oturarak çay içti. 56 yıl boyunca kimse tarafından fark edilmeyen taşı Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Aydın Bal, üzerindeki yazıları fark edince yetkililere haber verdi. İncelemeye alınan taşın Roma döneminde kalma 1800 yıllık mil taşı olduğu ifade edildi. Roma İmparatoru 3. Gordianus tarafından dikilen anıt Roma yolunun 3'üncü kilometresini temsilen yapılmıştı.

'Taş, milattan sonra 239 yıllarına ait'

Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Doç. Dr. Seçkin Evcim “Taş, milattan sonra 239 yıllarına ait. Mil taşı, özellikle Roma Dönemi’nde 2 ve 3’üncü yüzyıllarda çok yaygın olarak Roma İmparatorluğu’nun bütün topraklarına dikilmiş, yolları ve güzergahları gösteren ve aynı zamanda yolu yaptıran veya onartan imparatoru da onurlandıran dikili taşlardır. Anadolu’da bunlarla ilgili geniş çaplı çalışmalar yapılmıştır. Biz de hemen önceki yapılan çalışmalara baktık ve bu taşın daha önce yayınlanmadığını belirledik” dedi.
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